御糖有術即將開課 1/9說明會歡迎參加

糖尿病 前期是阻止糖尿病發生最好的時機。El Camino Health 華人 健康促計畫 (CHI) 將推出御糖有術2026 春季班，為期四個月的免費線上課程，可以幫助建立全方位的健康作息，以預防糖尿病， 並提升整體健康。1月9日上午10時至11時將舉行線上說明會，可事先在網站上報名，網址： elcaminohealth.org/chi-events。

御糖有術糖尿病預防課程是根據美國疾病防治局(CDC) 的糖尿病預防計畫 (Diabetes Prevention Program)為基礎，該課程已證明能以非藥物方式達到降血糖 目的，一整套透過飲食、運動和生活方式的改變，證明比藥物更能有效地預防糖尿病的發生。

御糖有術不僅是以科學實證為基礎，還根據華人的飲食和文化需要改編，是灣區唯一以中文進行的免費糖尿病預防課程。為提供更個人化的服務，課程開始前還為學員提供免費一對一線上與營養師25 分鐘的個別諮詢，了解自己的糖尿病風險，並獲得如何調整生活型態的建議。

南灣劉女士課後分享並表示，感謝老師這四個月的教導，她測了A1C，血糖從 6.5 降到 6.0，非常高興，最大的改變是飲食，以前每天吃四、五個水果，尤其愛吃柿子，現在每天只吃一、兩個水果，也不敢再吃柿子或其他含高果糖的水果了，上了 CHI 主辦的中醫睡眠課程後，根據建議晚餐吃到七分飽，並盡量提早進食，睡眠品質有了很大改善，半夜醒來次數少了很多。

學員Joyce分享：「謝謝御糖有術課程，讓我在2022年7月的A1從5.9，10月降至5.6，這一次課程再測試時降至5.3。這是這幾年來最低一次的數值。讓我可以很有信心的對血糖有問題的朋友說，血糖是可以靠飲食和運動來控制的。」

新班預定1月30日開課，以普通話進行，四個月視訊課程，每周五早上9時至10時半上課。如想要進一步了解課程，可參加1月9日上午10時至11時的線上說明會，須事先在網站報名：elcaminohealth.org/chi-events，報名成功後，參加者將收到Zoom視訊連結，如需協助可電洽650-988-3234。