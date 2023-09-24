租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

在加州，出租房子沒有想象中那麼簡單。對房東來說，最怕遇到不交租的「租霸」，根據法律，房東不得隨意驅趕租客，若走法律程序申請「驅逐令(unlawful detainer)」，至少需要半年時間。南加華人 李先生，為避免遇到租霸，特意將房屋租給他認為較「單純」的留學生 ，沒想到對方一年租約中僅付三個月的房租，期間還玩消失。李先生花費一年時間完成驅趕法律程序，損失租金 逾四萬元。

李先生在橙縣爾灣有一棟兩室的康斗屋（Condo），每月租金定為3200元，恰好可以支付房貸與房產稅。2022年5月，李先生開始招租。有兩位留學生，分別是華人與日裔，華人留學生就讀於聖塔芭芭拉加大（UCSB）大學四年級，日裔留學生則就讀爾灣加大（UCI）大學三年級。在李先生的眼裡，留學生比較「單純」，出國留學應該不缺錢，因此決定將房子租給這兩名留學生，合同上的承租方為張姓華人留學生。

李先生說，他選擇租給這兩名同學，沒想到從繳納租房定金開始，就有許多「雷點（Red Flags）」出現。

2022年5月8日，李先生與張同學口頭約定，租約從5月15日開始，並在5月14日見面完成簽約；張同學需要在5月8日先支付一半的押金2100元，然後在正式簽約當天，支付剩下的2100元押金以及5月15日至30日的房租。

李先生說，張同學5月8日按時通過zelle轉帳支付2100元，可是在5月14日雙方見面正式簽約時，沒有立即支付剩下的2100元押金與1600元房租。當時張同學給出的理由是，室友還未轉帳給他，5月15日會準時交錢。李先生考量張同學5月8日有按時支付押金，而且為搞好房東、房客關係，再加上留學生通常比較「單純」不會坑人，覺得寬限一天沒有問題，就在沒有收到餘下押金與房租的情況下，將鑰匙交給張同學，也開啟李先生的租房噩夢。

5月15日，張同學沒有如約轉錢；在李先生的催促下，張同學仍然回覆說室友還未轉帳給他。之後幾天，李先生一直在催促張同學支付剩下的房租和押金，結果對方一直以帳戶問題或轉帳限額為藉口推脫，直到5月25日，張同學才付清押金和當月租金。

李先生的房客在後續租房過程中，還用更多「花招」延期繳納或拒絕繳納房租。

更多李先生租房的不幸遭遇，請關注9月25日的洛杉磯世界日報。