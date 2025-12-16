十月底，我們全家一起去中國城參加掃街，響應保護地球的行動。那天是星期六早上，我們開車到集合地點和其他志工會合，正式開始撿垃圾前，負責活動的老師向我們講解了保護地球的重要性。她說，垃圾不僅可能被動物誤食，還會污染空氣、水源和土壤。接著，我們一起練習了「一個乾淨的地球」手語歌，一邊唱歌一邊比手語，既有趣又好玩。 練習完手語歌後，我們開始準備撿垃圾。大家被分成四組，我剛好是第四組的組長，負責協助小朋友撿垃圾，並確保大家的安全。每組都有三個桶子：第一個桶子裝鋁罐，第二個桶子裝一般垃圾，第三個桶子裝可回收的物品。我們還有專屬的裝備—志工帽子和背心、手套，以及用來撿垃圾的夾子。準備就緒後，我們出發到各自負責的街道。 一開始，我感覺外面的天氣冷颼颼，頂著寒風撿垃圾真的不容易！不過，撿了一陣子，身體暖和起來後，就覺得沒那麼冷了。大家非常認真，不論是一片碎紙還是一個菸蒂，都不放過。 我們撿到了好多垃圾，爸爸笑著說這真是「大豐收」，三個桶子都裝得滿滿的，裡面大部分是菸蒂和包裝紙，偶爾還有玻璃瓶或其他種類的垃圾。我發現樹下經常藏著一些平常不容易看到的垃圾，所以特地撿了起來。就在這時，我注意到泥土裡有些凸起的地方，挖開一看，竟然藏著好幾支塑膠湯匙，真讓人意外！在我們撿垃圾的過程中，許多路人對我們比讚或稱讚我們，因為他們也知道，我們正在讓街道恢復乾淨的樣貌。 活動結束後，我一直在想：雖然我常去中國城，但卻沒注意到這個小小的街區竟然有這麼多垃圾。如果一個小街道都這樣，那整個地球的垃圾又該有多少呢？靠我們幾個人，絕對不可能清理整個地球。所以，我覺得每個人都應該保護地球，不亂丟垃圾，這樣才能讓地球變得更乾淨、更美好。