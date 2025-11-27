感恩節 是美國的一個節日。每一年的感恩節，我都會跟著爸爸媽媽去朋友家聚餐，跟朋友們談談天。

我還記得我的第一個感恩節。我們去聚餐時，我的媽媽準備了香香的煎餃 ，其他的叔叔阿姨帶了各種不一樣的食物，有叉燒包、蝦仁炒麵、五香牛肉、烤鮭魚、南瓜 派，當然了，最不可少的是烤火雞。一想到美味的烤火雞，我就開始流口水了。

吃飯前，大家都要說一說自己這一年最感謝的是什麼，我最感謝的是我們有這麼多的美食吃。說完了之後，大家就開始排隊取自己最愛的食物了。

因為這是我第一次參加感恩節聚餐，覺得大家精心準備的食物特別好吃。飯後我們要吃南瓜派了，南瓜派是阿姨用她自己種的南瓜做的，健康又美味，但是大家吃得太飽，沒吃完南瓜派，我覺得太可惜了。

大家吃完飯後就會按年齡成組，小孩子會分成一組，青少年也會分成一組，大人們自然就會分成一組了。大家會在他們的組裡一起聊天，討論各種不一樣的主題。我們小朋友最愛討論的是哪個食物最美味，或者我們的爸爸媽媽帶來的餐點是什麼。因為這是第一次參加感恩節聚餐，我認識了許多新朋友。

每一年的感恩節聚餐，都會有一些新朋友加入，所以每年參加的人總是會比去年的人多。大家歡聚在一起肯定會非常開心，感恩節是我最喜歡的節日。