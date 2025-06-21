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難忘的旅程

何依琳（紐約，人力中心中文學校）

去年夏天，我和家人一起去了亞洲玩，我們去了台灣、日本、中國和香港，每一個地方都有各自的特色。

我和朋友們一起去了台灣和日本很多地方。在台灣，我們參觀了台北一零一以及陽明山。日本是我的最愛，因為我們造訪了許多受歡迎的景點，包括有鹿散步的奈良公園和日本環球影城。

當我們在中國的時候，我不僅見到了我的阿姨和舅舅，還去了北京，參觀頤和園、長城和故宮。這些名勝古蹟雖然在書本上讀過，但當自己親歷其景時，感覺真的不一樣。萬里長城是這樣壯觀，故宮的建築又是這樣巧奪天工，令人讚嘆不已。雖然中國的夏天很熱，但一點都沒有影響我們遊玩的心情。

所以，去年夏天的亞洲之行，對我來說是一次非常有趣的經歷，它是我最難忘的旅程之一。

阮秀欣（紐約，人力中心中文學校）

令我難忘的一次旅程，是去俄亥俄州克里夫蘭市。我們和大舅舅兩家人各自駕兩輛車，花了九個小時才到克里夫蘭市小舅舅的家。

我們是在周五晚上十二點出發的，當時下著大雨，車子行駛了三小時後迎來大雪，路況都看不清了。我們在大雪中開了一個多小時，大雪變成了小雪和小雨，到早上五點左右，雨終於停了。

我們找了一家麥當勞吃早餐，大約停留四十分鐘再繼續上路。這時，太陽出來了，天空放晴了，路上的車愈來愈多，終于在早上九點多到達克里夫蘭市。在九個小時的車程裡，我們經歷了大雪、大雨、晴天三種氣候變化，令人印象深刻。

而那次旅程中，我們在小舅舅家跟表哥表姊們玩得好開心，快樂時光過得好快，分別的時候，我們相約下次還要一起度過快樂的假期。

日本 故宮 俄亥俄州

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