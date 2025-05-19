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學中文的苦和甜

盧愛柔（加州）

學習中文有許多困難，但這個語言帶來的好處卻更多。我已經學中文九年了，從k班到四年級時，我覺得中文很好玩，還能用來和家人、朋友聊天。可是從五年級開始，我突然發現學中文的真正樂趣，也更了解中華文化的美。

中文是世界上最難的語文之一，每個漢字需要一筆一畫地寫，要記住所有學過的字並不容易。並且，因為我最熟悉的語言是英文，而中文的語法對我來說特別困難，跟英文的文法有許多不同的地方，所以每次我要寫造句或寫作文時，經常會把句子的意思寫反。

除了書寫，說中文也需要小心，因為每個字的發音都必須準確，有的時候一個字還有不同讀音，如果沒注意可能會鬧出笑話。

雖然學中文很難，但是這種語言是世界上非常重要的語言之一，而且也是很實用的語言。也因為我會聽說和讀寫中文，這讓我的學習變得更有用。記得今年暑假，當我和家人去台灣旅遊時，我可以在餐廳和服務生用中文問答、讀菜單和點菜，還可以用中文在不同的商店和人們說話、讀中文的新聞或看電影，學中文對申請大學也有幫助。除了旅行，學會中文還讓我可以跟爺爺奶奶、外婆話家常，寫卡片祝賀他們的生日或聖誕節

學中文並不是一件容易的事，但如果願意努力學習，不但能跟家人更親近，認識更多中文的奧秘，也能帶來更多朋友或找工作的機會，我一定要努力好好學中文，並常常在每天的生活中練習。

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