我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

遊民中心熱食發放

鄭丞宏（伊利諾州）

上個月，我和爸爸參加慈濟在遊民中心的熱食發放活動，雖然忙到很晚，但我覺得非常值得。很開心我可以在國中階段、課業還不重的時候做志工服務，讓自己成為一個更好的人。

我們當天提前抵達遊民中心，才能在熱食發放前先把食物準備好。在爸爸的帶領下，我四處幫忙：從打開食物的包裝到幫忙攪拌炒飯，我好像是大家的小幫手，有誰呼喚我，我就去幫忙誰。終於，在大家努力準備下，所有的食物都備好，要端出去發放了。大家分工合作，負責不同的食物，提供給遊民。

當時的情景，是我從來沒有經驗過的。各式各樣的人慢慢地湧上來，準備來拿我們提供的食物。在我的觀察下，我發現大家常常對遊民有刻板印象，把他們當作是懶惰、不去找工作的小混混。但是，在遊民當中，也有十分禮貌、對我們熱情的人。

偶爾，會有遊民跟我們聊幾句話，告訴我們他們有多麼感恩，還誇我們是從天上降下來的天使。他們不但對我們充滿感激，也對我們準備的食物充滿好奇，像是有些人從來沒有享受過美味的春捲或煎餃

當然，也有些遊民並不是特別感激，也可以從他們說話的方式知道他們並沒有好的教養，有些人甚至不想要吃沒有肉的食物。雖然我們會接觸到這兩種不同的人，但是我還是覺得能幫助到人，讓我充滿了成就感。許多的人嘗了我們準備的食物後，發現很好吃，所以就重新排隊第二、三次。我們當然也很樂意提供更多食物，讓他們吃到飽！

等大家都吃飽後，就是收拾時間了，我一樣到處幫忙大家。雖然要洗很多碗盤，但是想到我們幫助很多的人，讓我感到十分溫暖。

在這次的熱食發放過程中，我學習到了很多事情。比如，我們每天有食物吃，是多幸福的一件事情。世界上有許多人沒有食物吃，甚至會餓死。還有，我也學到團隊的配合非常重要。如果我們大家都不分工合作，食物並不會在發放之前準備好；發放食物的時候也不會順利。

這次的熱食發放活動很難忘，希望下次還有像這樣的機會為他人服務。

遊民 煎餃 天使

上一則

批「習近平是人販子」遭封殺 嚴歌苓出新書：第1本未經審查

下一則

不需護照周遊列國

延伸閱讀

派對、出國、遊行 南加華人國慶慶祝行程大不同

派對、出國、遊行 南加華人國慶慶祝行程大不同
德州設永久宅遊民大減 加州取經

德州設永久宅遊民大減 加州取經
遊民中心爭議 蘇麗絲：反對者威脅騷擾我的員工

遊民中心爭議 蘇麗絲：反對者威脅騷擾我的員工
反對建遊民中心 哈岡居民怒火燒向蘇麗絲 集會遞請願書

反對建遊民中心 哈岡居民怒火燒向蘇麗絲 集會遞請願書

熱門新聞

原PO從家裡搜出嘉慶12年的地契文書，決定好好保存收藏當傳家寶。（取材自Dcard）

216年古物 她家中搜出「清朝地契」 上面還寫嘉慶12年

2023-07-07 02:50
達姆∕圖

奇葩怨女（下）

2023-07-02 02:02
一對情侶在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（視頻截圖）

觀光客在羅馬競技場刻字被逮 道歉信稱「不知古蹟多老」

2023-07-06 02:59

美國夢，華人情

2023-07-04 02:00
作家沃納（圖）靠著一位素昧平生的TikTok用戶分享影片，他的書一夕爆紅。（截自TikTok影片）

靠陌生人一段TikTok影片 「超級挫折」新作家一夕爆紅

2023-07-06 10:36
Artichoke又叫洋薊，原產地在地中海地區，在西歐也有栽培作蔬菜用。(作者提供)

另類的蔬菜

2023-07-05 02:00

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇