上個月，我和爸爸參加慈濟在遊民 中心的熱食發放活動，雖然忙到很晚，但我覺得非常值得。很開心我可以在國中階段、課業還不重的時候做志工服務，讓自己成為一個更好的人。

我們當天提前抵達遊民中心，才能在熱食發放前先把食物準備好。在爸爸的帶領下，我四處幫忙：從打開食物的包裝到幫忙攪拌炒飯，我好像是大家的小幫手，有誰呼喚我，我就去幫忙誰。終於，在大家努力準備下，所有的食物都備好，要端出去發放了。大家分工合作，負責不同的食物，提供給遊民。

當時的情景，是我從來沒有經驗過的。各式各樣的人慢慢地湧上來，準備來拿我們提供的食物。在我的觀察下，我發現大家常常對遊民有刻板印象，把他們當作是懶惰、不去找工作的小混混。但是，在遊民當中，也有十分禮貌、對我們熱情的人。

偶爾，會有遊民跟我們聊幾句話，告訴我們他們有多麼感恩，還誇我們是從天上降下來的天使 。他們不但對我們充滿感激，也對我們準備的食物充滿好奇，像是有些人從來沒有享受過美味的春捲或煎餃 。

當然，也有些遊民並不是特別感激，也可以從他們說話的方式知道他們並沒有好的教養，有些人甚至不想要吃沒有肉的食物。雖然我們會接觸到這兩種不同的人，但是我還是覺得能幫助到人，讓我充滿了成就感。許多的人嘗了我們準備的食物後，發現很好吃，所以就重新排隊第二、三次。我們當然也很樂意提供更多食物，讓他們吃到飽！

等大家都吃飽後，就是收拾時間了，我一樣到處幫忙大家。雖然要洗很多碗盤，但是想到我們幫助很多的人，讓我感到十分溫暖。

在這次的熱食發放過程中，我學習到了很多事情。比如，我們每天有食物吃，是多幸福的一件事情。世界上有許多人沒有食物吃，甚至會餓死。還有，我也學到團隊的配合非常重要。如果我們大家都不分工合作，食物並不會在發放之前準備好；發放食物的時候也不會順利。

這次的熱食發放活動很難忘，希望下次還有像這樣的機會為他人服務。