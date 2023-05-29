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作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

音樂學院和音樂家

戴以辰（加州）

你一定聽過郎朗這個名字吧？他是國際著名的鋼琴家，出生在中國大陸，他被提名葛萊美獎，曾獲選時代雜誌全球百大影響力人物之一，也得過德國襟綬功績十字勳章和法國藝術與文學騎士勳章。

郎朗十一歲時，以第一名的成績考進了中央音樂學院。十二歲的他，得到第四屆德國青少年國際鋼琴比賽第一名，十三歲獲得第二屆柴可夫斯基國際青年音樂家比賽第一名。而十五歲時，郎朗考入美國著名的柯蒂斯音樂學院，並獲得全額獎學金、生活費，他的老師是著名的鋼琴大師院長加里·格拉夫曼。

美國費城的柯蒂斯音樂學院是世上最著名的音樂學院之一，創辦於一九二四年，在作曲、指揮、聲樂、管絃樂、鍵盤樂等領域提供最優秀的教學。柯蒂斯對所有學生都提供全額獎學金，但是學院的錄取也非常嚴格，學校常年保持在一百六十個學生左右，每年錄取名額根據畢業人數而定。基本上，這所音樂學院專門栽培特別有音樂天份的年輕人。

另外一個國際著名的音樂家是馬友友。他出生法國巴黎，四歲開始學鋼琴和大提琴，七歲搬到美國紐約，並曾在白宮為艾森豪總統、甘迺迪總統夫婦演出。十四歲的他中學畢業，之後進入茱莉亞學院。到目前為止，馬友友得了十九個葛萊美獎。

成立於一九○五年的茱莉亞學院位於紐約市，是世界頂級的表演藝術學校之一。學校的課程分為舞蹈、戲劇和音樂三個專業學科。這個學院招收學位課程申請者和大學預科學生。大學預科學生的年齡必須在八到十八歲間，讓年輕的學生在預科課程中發展個人的音樂技能。

美國除了以上兩個學院以外，還有位於加州洛杉磯的科爾本音樂學院。他們每年培育了許多音樂人才，強項是室內樂。室內樂是三到五種樂器的合奏，每年贏得很多國際室內樂比賽的獎項。另外一間是伯克利音樂學院，他們首屈一指的是現代音樂和爵士樂。

生長在美國是非常幸運的，因為有這麼多願意栽培既有天賦又想追求音樂夢想學生的音樂學院。

葛萊美 德國 加州

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