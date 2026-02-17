世界日報50周年登上時報廣場 賀歲迎馬年 向全球華人送上祝福

圖為2026時報廣場現場影片二維碼，掃一掃觀看現場！

春節是華人 社會最重要的傳統節日之一。適逢世界日報 創刊50周年的重要里程碑，在辭舊迎新的美好時刻，世界日報再度攜手華人優質企業與藝術家金佩良老師，於全球矚目的紐約時報廣場 一號樓大屏幕，向全球華人送上誠摯的新春祝福，與世界共享馬年的喜悅與榮光。

紐約時報廣場一號樓（One Times Square）大屏幕為全球最具象徵意義的地標建築之一，總高度達280呎，每日人車流量逾50萬，是世界矚目的焦點所在，更是每年跨年倒數的核心舞台。能夠登上此一國際級舞台，不僅象徵品牌實力與形象，更代表華人企業走向世界的自信與能見度。

2026年「祥馬賀歲」賀年動畫，從2月15日（周日）起，一連四天，每晚9時整於百老匯大道與第七大道交匯處的時報廣場一號樓大屏幕隆重播出。洋溢東方文化韻味與現代視覺創意的賀歲動畫，在霓虹璀璨的時報廣場閃耀登場，向全球傳遞「祥馬賀歲、瑞馬獻福、金馬旺運」的美好祝願。

此次參與賀歲活動的品牌包括「螺霸王」、「子漢集團」、「精英健身」、「史帝文律師事務所」，以及藝術家金佩良老師。各界精英傾注心力，精心構思專屬動畫作品，將家鄉味道、健康理念、專業守護與生肖藝術巧妙融合，在國際舞台上展現華人企業的匠心與文化自信。從餐飲品牌的傳承滋味，到企業集團的穩健發展；從身心健康的倡導，到法律專業的守護力量，再加上生肖藝術所承載的文化底蘊，交織成一場別具意義的視覺盛宴。

金佩良老師筆下的「彩馬」圖，以墨韻與色彩勾勒奔騰之勢，象徵勇往直前與希望啟航，也呼應世界日報五十載深耕社區、連結世界的初心。半世紀以來，世界日報始終與華人社會並肩同行，在筆尖與鏡頭中記錄奮鬥故事，在歲末與新春之際傳遞溫暖與祝福。