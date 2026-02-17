我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

世界日報50周年登上時報廣場 賀歲迎馬年 向全球華人送上祝福

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2026時報廣場現場影片二維碼，掃一掃觀看現場！
圖為2026時報廣場現場影片二維碼，掃一掃觀看現場！

春節是華人社會最重要的傳統節日之一。適逢世界日報創刊50周年的重要里程碑，在辭舊迎新的美好時刻，世界日報再度攜手華人優質企業與藝術家金佩良老師，於全球矚目的紐約時報廣場一號樓大屏幕，向全球華人送上誠摯的新春祝福，與世界共享馬年的喜悅與榮光。

紐約時報廣場一號樓（One Times Square）大屏幕為全球最具象徵意義的地標建築之一，總高度達280呎，每日人車流量逾50萬，是世界矚目的焦點所在，更是每年跨年倒數的核心舞台。能夠登上此一國際級舞台，不僅象徵品牌實力與形象，更代表華人企業走向世界的自信與能見度。

2026年「祥馬賀歲」賀年動畫，從2月15日（周日）起，一連四天，每晚9時整於百老匯大道與第七大道交匯處的時報廣場一號樓大屏幕隆重播出。洋溢東方文化韻味與現代視覺創意的賀歲動畫，在霓虹璀璨的時報廣場閃耀登場，向全球傳遞「祥馬賀歲、瑞馬獻福、金馬旺運」的美好祝願。

此次參與賀歲活動的品牌包括「螺霸王」、「子漢集團」、「精英健身」、「史帝文律師事務所」，以及藝術家金佩良老師。各界精英傾注心力，精心構思專屬動畫作品，將家鄉味道、健康理念、專業守護與生肖藝術巧妙融合，在國際舞台上展現華人企業的匠心與文化自信。從餐飲品牌的傳承滋味，到企業集團的穩健發展；從身心健康的倡導，到法律專業的守護力量，再加上生肖藝術所承載的文化底蘊，交織成一場別具意義的視覺盛宴。

金佩良老師筆下的「彩馬」圖，以墨韻與色彩勾勒奔騰之勢，象徵勇往直前與希望啟航，也呼應世界日報五十載深耕社區、連結世界的初心。半世紀以來，世界日報始終與華人社會並肩同行，在筆尖與鏡頭中記錄奮鬥故事，在歲末與新春之際傳遞溫暖與祝福。

世界十字路口的霓虹閃耀，映照華人品牌走向國際的步伐。值此創刊50周年之際，世界日報再次集結各界力量，在全球最具影響力的大屏幕向世界發聲。誠邀民眾親臨現場感受濃厚賀年氛圍，或透過世界新聞網線上欣賞賀歲動畫，共同見證華人自豪與喜悅，在萬馬奔騰的新歲裡，攜手開啟嶄新篇章。影片連結：https://www.worldjournal.com/topic/2026lunarnewyear

世界日報匯聚華人品牌力量，共同在時報廣場為全球華人送上馬年祝福。（劉凱 / 攝影...
世界日報匯聚華人品牌力量，共同在時報廣場為全球華人送上馬年祝福。（劉凱 / 攝影）

世報陪您半世紀

華人 世界日報 時報廣場

上一則

品茶、書法、話發展 福建僑團共賀新春

下一則

圍爐迎新 皇后區華社採買升溫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

馬年郵票、李小龍郵票…華裔設計師靈感銓釋

馬年郵票、李小龍郵票…華裔設計師靈感銓釋
佛光山紐約道場公布馬年新春系列活動 邀民眾回寺祈福

佛光山紐約道場公布馬年新春系列活動 邀民眾回寺祈福
日相高市早苗致春節賀詞 認為馬年充滿能量

日相高市早苗致春節賀詞 認為馬年充滿能量
馬年到／商場馬形商品 甜點俏皮+玩具可愛

馬年到／商場馬形商品 甜點俏皮+玩具可愛

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀