建築工地安全添新法 納入自殺防治

記者高雲兒╱紐約報導
由市議員李琳達提出的1384號法案要求，未來所有建築工地安全訓練課程，必須納入心理健康與情緒管理、自殺風險與預防、酒精與藥物濫用等相關教育內容。(記者鄭怡嫣╱攝影)
由市議員李琳達提出的1384號法案要求，未來所有建築工地安全訓練課程，必須納入心理健康與情緒管理、自殺風險與預防、酒精與藥物濫用等相關教育內容。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市議會4日通過一項新法，將把心理健康、自殺防治與酒精藥物濫用教育正式納入建築工地的安全訓練中，期望能減少建築工人因心理壓力而導致的悲劇，並提升全市勞動力的心理健康意識。

根據全國統計，全美每年有超過5000名建築工人死於自殺，其比例是工地意外身亡的五倍以上。專家表示，建築業的高壓體力工作、不固定工時、收入不穩定，以及「不能示弱」的職場文化，常讓工人更難主動尋求協助，進而產生高度孤立與心理負擔。

這項1384號法案由市議員李琳達提出，市議會通過的新法將規定，建築工地安全訓練必須加入心理健康相關內容，包含壓力管理、情緒困擾辨識、自殺風險與預防，並教授如何辨識酒精或藥物濫用、以及如何在必要時尋求協助。

李琳達表示，建築工地上高空作業、重型機具等危險人人都看得見，但真正容易被忽略的，是工人長期承受的壓力、孤獨感與不規律的工作時數，「每天都有工人戴上安全帽走進工地，為我們建造這座城市」。她說，「但在鋼筋水泥後面，還有看不見的心理壓力，新法的目的，就是把心理健康教育放進安全訓練裡，用最實際的方式救人一命。」

李琳達表示，這項法案不僅保障工人，也讓雇主更了解建立支持性工作環境的重要性，「建築業是城市的骨幹，工人不應在默默承受壓力時被忽略，他們值得更多保護。」

目前，全市五分之一的居民都有不同程度的心理健康或物質使用問題，但許多人未能及時接受治療。市府呼籲，如遇到情緒困難或危機，民眾可撥 988心理健康熱線。該熱線全年無休、免費且保密，由專業人員提供即時情緒支持與轉介服務。

心理健康 紐約市

