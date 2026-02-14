上海小吃-本幫年夜飯尋覓舌尖上經典12道海派年味重現

最具風味的12道經典海派年夜飯，切勿錯過。

隨著農曆新年年味愈發濃厚。對於遠在海外的上海僑胞與饕客來說，一頓正宗的年夜飯不僅是味蕾的慰藉，更是家鄉記憶的重溫。知名餐飲店「上海小吃」今年特別推出了正宗上海本幫年夜飯系列，由邵師父親自操刀，讓海外遊子也能品嚐到黃浦江畔的道地年節滋味。

上海人年夜飯講究「討口彩」與「功夫活」。宴席由精緻冷盤開啟，「四喜烤麩 」寓意喜事連連，鹹鮮帶甜；酥脆入味的「燻魚」則象徵年年有餘。緊接著是象徵紅紅火火的「油爆蝦」，以及皮黃肉嫩、原汁原味的「白斬雞」，這四道冷熱頭盤瞬間勾勒出老上海的精緻風情。

重頭戲的主菜-「炒鱔絲」講究火侯，上桌前淋上一勺滾燙熱油，香氣四溢；而「水筍燒肉」則是上海人家家戶戶必備的年菜 ，水筍吸飽了肉汁，肥而不膩，象徵節節高升。濃油赤醬的「紅燒鰻魚」與名貴大氣的「本幫大烏参」，更是展現了海派料理處理乾貨與紅燒技法的高超水準，是大戶人家餐桌上不可或缺的體面大菜。

為了平衡口感，店家準備了清鮮脫俗的「塔菜冬筍」，塔菜在滬語中諧音「脫苦」，祈求新年脫離苦難，萬事如意。湯品則是上海美食之魂—「冬筍醃篤鮮」，以鮮肉、鹹肉與時令冬筍慢火燉煮，湯頭乳白濃郁。

點心同樣充滿寓意。炸得金黃酥脆，象徵金條的「上海春卷」；溫潤甜美的「酒釀圓子」代表團團圓圓；而壓軸的「八寶飯」則匯聚了多種乾果精華，象徵五穀豐登、生活甜美。另有紅燒河鰻或址油元蹄，則需提早一天預訂。

海小吃邵師父表示，12道菜年菜是一種文化的傳承。無論是堂食或是外帶年菜，都能讓異鄉遊子在團圓時刻，尋回那份最純粹、溫暖的本幫年味。上海小吃地址：133-35 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354，鋪位#21，訂餐熱線: 929-200-7023。