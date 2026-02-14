我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

上海小吃-本幫年夜飯尋覓舌尖上經典12道海派年味重現

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
最具風味的12道經典海派年夜飯，切勿錯過。
最具風味的12道經典海派年夜飯，切勿錯過。

隨著農曆新年年味愈發濃厚。對於遠在海外的上海僑胞與饕客來說，一頓正宗的年夜飯不僅是味蕾的慰藉，更是家鄉記憶的重溫。知名餐飲店「上海小吃」今年特別推出了正宗上海本幫年夜飯系列，由邵師父親自操刀，讓海外遊子也能品嚐到黃浦江畔的道地年節滋味。

上海人年夜飯講究「討口彩」與「功夫活」。宴席由精緻冷盤開啟，「四喜烤麩」寓意喜事連連，鹹鮮帶甜；酥脆入味的「燻魚」則象徵年年有餘。緊接著是象徵紅紅火火的「油爆蝦」，以及皮黃肉嫩、原汁原味的「白斬雞」，這四道冷熱頭盤瞬間勾勒出老上海的精緻風情。

重頭戲的主菜-「炒鱔絲」講究火侯，上桌前淋上一勺滾燙熱油，香氣四溢；而「水筍燒肉」則是上海人家家戶戶必備的年菜，水筍吸飽了肉汁，肥而不膩，象徵節節高升。濃油赤醬的「紅燒鰻魚」與名貴大氣的「本幫大烏参」，更是展現了海派料理處理乾貨與紅燒技法的高超水準，是大戶人家餐桌上不可或缺的體面大菜。

為了平衡口感，店家準備了清鮮脫俗的「塔菜冬筍」，塔菜在滬語中諧音「脫苦」，祈求新年脫離苦難，萬事如意。湯品則是上海美食之魂—「冬筍醃篤鮮」，以鮮肉、鹹肉與時令冬筍慢火燉煮，湯頭乳白濃郁。

點心同樣充滿寓意。炸得金黃酥脆，象徵金條的「上海春卷」；溫潤甜美的「酒釀圓子」代表團團圓圓；而壓軸的「八寶飯」則匯聚了多種乾果精華，象徵五穀豐登、生活甜美。另有紅燒河鰻或址油元蹄，則需提早一天預訂。

海小吃邵師父表示，12道菜年菜是一種文化的傳承。無論是堂食或是外帶年菜，都能讓異鄉遊子在團圓時刻，尋回那份最純粹、溫暖的本幫年味。上海小吃地址：133-35 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354，鋪位#21，訂餐熱線: 929-200-7023。

世報陪您半世紀

年菜 烤麩

上一則

LED看板求婚、紅水晶梯誓言... 「愛在時報廣場」情人節登場

下一則

史島州眾議員22日辦首屆新春晚會 華人社區引廣泛關注
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

外交僵局未解…中春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

外交僵局未解…中春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬
老外愛中國年 赴華機票增400% 王府井大街、豫園打卡熱點

老外愛中國年 赴華機票增400% 王府井大街、豫園打卡熱點
1個人+1部手機 上海女大生直播賣微瑕行李箱 月銷20萬

1個人+1部手機 上海女大生直播賣微瑕行李箱 月銷20萬
512家投資機構參與科創融資 上海張江科學城吸金278億

512家投資機構參與科創融資 上海張江科學城吸金278億

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返