健康從餐桌開始——均衡飲食是最簡單的健康投資

紐約訊
本期講座由紐約長老會皇后醫院註冊臨床營養師壽嘉璐主講。
世界日報 陪您半世紀

想要在日常生活中吃得更輕鬆、也更健康，其實關鍵就在於「懂得怎麼搭配」。依據美國農業部（USDA）所推動的 MyPlate 健康餐盤原則，透過均衡攝取蔬菜水果、全穀類與優質蛋白質，不僅有助於維持身體代謝穩定、提升免疫力，亦能有效降低慢性疾病的發生風險。科學化安排每一餐的食物比例，能為身體提供完整所需的營養，同時協助管理血糖、血壓與體重，讓健康更容易落實於日常。

相對地，攝取過多的糖分、鈉與不健康脂肪，則可能對心血管健康與整體身體狀況帶來隱憂。因此，學會辨識食品內容並適度控制攝取量，是現代飲食中不可或缺的一環。善用食品營養成分標示（Nutrition Facts Label），可幫助消費者快速掌握食品的營養價值與潛在風險，讓每一次選擇都更安心、更有依據。從日常建立科學且可持續的飲食習慣，不僅能提升身體活力，也為長期健康與生活品質奠定穩固基礎。

紐約長老會皇后醫院在多個地點為所有年齡層民眾提供頂尖且溫馨的醫療服務，為您與家人的健康提供貼心守護。 我們的醫療專家團隊為您及家人提供個人化的醫療建議與治療方案，協助您擁有更健康、更幸福的生活。 我們位於皇后區新鮮草原第 182 街的門診中心（718-670-2903），為成年患者提供全面醫療照護。作為以病人為中心的醫療之家，由我们的家庭醫生/內科醫生团队提供预防性護理、慢性疾病管理（如糖尿病心臟病、肥胖症等）、營養諮詢與專科服務: 肺病、腸胃科及腎臟科專科醫師駐診。 如需幫助，歡迎致電 718-670-2903 與我們的家庭醫生以及其它專科醫生醫生進行預約。 此外，我們為以下提供營養諮詢門診：Theresa Lang 兒科中心（含兒科氣喘門診 718-670-1800）、婦產科照護中心（718-888-9121）、腫瘤營養門診（718-670-1716），以及減重手術（718-455-0220）與體重管理營養門診（718-303-0419）。欲了解更多信息，請聯繫社區健康發展部 718-670-1178。

世界日報長期作為社區與民眾之間的重要橋樑，除了提供即時新聞資訊，也持續透過多元方式推廣實用的健康知識，協助華人社區培養健康生活型態。多年來與紐約長老會皇后醫院攜手舉辦線上健康講座，讓民眾在家即可便利獲取專業醫療與健康資訊。講座內容聚焦大眾最關心的日常健康議題，並由不同專科醫師與專業人員深入解析。

欲觀看註冊臨床營養師壽嘉璐主講的營養飲食健康講座影片，請至 bit.ly/2026nypq01，或掃描本文二維碼。觀影後填寫回饋問卷即可參加抽獎，完成個人資料填寫並送出，即有機會獲得 $25 Amazon 電子禮卡，歡迎有興趣的讀者踴躍參與。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
