健康從餐桌開始——均衡飲食是最簡單的健康投資

本期講座由紐約長老會皇后醫院註冊臨床營養師壽嘉璐主講。

想要在日常生活中吃得更輕鬆、也更健康，其實關鍵就在於「懂得怎麼搭配」。依據美國農業部（USDA）所推動的 MyPlate 健康餐盤原則，透過均衡攝取蔬菜水果、全穀類與優質蛋白質，不僅有助於維持身體代謝穩定、提升免疫力，亦能有效降低慢性疾病的發生風險。科學化安排每一餐的食物比例，能為身體提供完整所需的營養，同時協助管理血糖、血壓與體重，讓健康更容易落實於日常。

相對地，攝取過多的糖分、鈉與不健康脂肪，則可能對心血管健康與整體身體狀況帶來隱憂。因此，學會辨識食品內容並適度控制攝取量，是現代飲食中不可或缺的一環。善用食品營養成分標示（Nutrition Facts Label），可幫助消費者快速掌握食品的營養價值與潛在風險，讓每一次選擇都更安心、更有依據。從日常建立科學且可持續的飲食習慣，不僅能提升身體活力，也為長期健康與生活品質奠定穩固基礎。

紐約長老會皇后醫院 在多個地點為所有年齡層民眾提供頂尖且溫馨的醫療服務，為您與家人的健康提供貼心守護。 我們的醫療專家團隊為您及家人提供個人化的醫療建議與治療方案，協助您擁有更健康、更幸福的生活。 我們位於皇后區新鮮草原第 182 街的門診中心（718-670-2903），為成年患者提供全面醫療照護。作為以病人為中心的醫療之家，由我们的家庭醫生/內科醫生团队提供预防性護理、慢性疾病管理（如糖尿病 、心臟病 、肥胖症等）、營養諮詢與專科服務: 肺病、腸胃科及腎臟科專科醫師駐診。 如需幫助，歡迎致電 718-670-2903 與我們的家庭醫生以及其它專科醫生醫生進行預約。 此外，我們為以下提供營養諮詢門診：Theresa Lang 兒科中心（含兒科氣喘門診 718-670-1800）、婦產科照護中心（718-888-9121）、腫瘤營養門診（718-670-1716），以及減重手術（718-455-0220）與體重管理營養門診（718-303-0419）。欲了解更多信息，請聯繫社區健康發展部 718-670-1178。

世界日報長期作為社區與民眾之間的重要橋樑，除了提供即時新聞資訊，也持續透過多元方式推廣實用的健康知識，協助華人社區培養健康生活型態。多年來與紐約長老會皇后醫院攜手舉辦線上健康講座，讓民眾在家即可便利獲取專業醫療與健康資訊。講座內容聚焦大眾最關心的日常健康議題，並由不同專科醫師與專業人員深入解析。

欲觀看註冊臨床營養師壽嘉璐主講的營養飲食健康講座影片，請至 bit.ly/2026nypq01，或掃描本文二維碼。觀影後填寫回饋問卷即可參加抽獎，完成個人資料填寫並送出，即有機會獲得 $25 Amazon 電子禮卡，歡迎有興趣的讀者踴躍參與。