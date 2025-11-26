我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

何仁誥超意識主義巡迴畫展 11/29世報藝廊揭幕

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何仁誥與展出作品合影，作品以多片幅組成，藍色紋理延展呈現空間感。（何仁誥提供）
何仁誥與展出作品合影，作品以多片幅組成，藍色紋理延展呈現空間感。（何仁誥提供）

中國當代藝術家何仁誥的「超意識主義藝術圖境」全球巡迴首展，將於29日在世界日報藝廊揭幕。

展覽由旅美湖南同鄉會、中美文化交流協會、世界文化藝術研究基金會及美國太陽集團主辦，共展出40餘幅作品，以「世界文明與人文關懷」為主題，帶領觀眾走入一種介於意識與無意識之間的創作世界。

何仁誥與展出作品合影，作品以多片幅組成，藍色紋理延展呈現空間感。（何仁誥提供）
何仁誥與展出作品合影，作品以多片幅組成，藍色紋理延展呈現空間感。（何仁誥提供）

何仁誥稱自己的創作為「超意識主義」。乍聽抽象，但他解釋得很直接——「畫到一定程度，最高級就在控制跟不控制之間。」

鮮明的黃與紫在深色背景上相互推疊，形成如爆裂與流動並存的視覺張力。（何仁誥提供）
鮮明的黃與紫在深色背景上相互推疊，形成如爆裂與流動並存的視覺張力。（何仁誥提供）

他的畫面常見像青銅器符號般的痕跡、似雲霧散開的筆觸與粒子般破碎的光點，既有中國山水的留白，也有西方抽象繪畫的能量，「把老莊的空、禪宗的靜，跟西方哲學的思考放在同一張畫裡」，讓畫面像思緒一樣生成，而不是被設計。

何仁誥以藍、黑與白色調構築出如雲霧與能量波動般的畫面，圓形結構宛如意識層層擴散。...
何仁誥以藍、黑與白色調構築出如雲霧與能量波動般的畫面，圓形結構宛如意識層層擴散。（何仁誥提供）

作品名稱如「叩問蒼穹」、「超意識圖騰」，看似宏大，但他並未用說教口吻詮釋，表示：「藝術要有靈魂、有想法，不是只畫好看的東西。」對他而言，抽象不是逃離現實，而是一種提問：關於人怎麼在快速變化的世界裡安放自己。

何仁誥回憶，童年在農村生活，「沒上學就畫畫，沒有紙，就撕菸盒裡面的白紙，用鉛筆、鋼筆畫。」

那時沒有攝影，村裡若有畫像師傅為老人畫像，他就跟在旁邊看、照著畫，「沒人教，就是看著別人，能畫就畫。」他笑說，很多人以為他的抽象風格來自西方，其實根基是從最傳統的中國書畫開始：山水、筆墨、寫意，再一步步覺得「不夠了」。

「中國畫太模仿古人，思想單薄。」他說，於是改為多媒材創作，從國畫走向油畫、丙烯與複合媒材，慢慢形成今日的樣貌。

何仁誥表示，希望觀眾走進展廳時不需要理解所有概念，只要「先看、先感覺，再讓心裡自己生出東西」。

他也談到，希望作品不是只停留在美感，而能讓人短暫離開日常的小我與執著，「人不能老是打打殺殺，要往高一點的意識走，世界才能合作。」

展覽將於29日下午3時開幕，展至30日，地點為世界日報文化藝廊，地址：141-07 20th Ave.,Whitestone, NY 11357。

世界日報

上一則

紐時記者黃安偉 從家族記憶書寫中國現代史

下一則

曼達尼教育過渡委員會 重用白思豪班底 未納公校師長學生
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖荷西聯合學區 擬為員工蓋288套公寓

聖荷西聯合學區 擬為員工蓋288套公寓
Star Subaru斯巴魯紐約信譽最佳4S店凡購車者憑世界日報廣告即可獲得大禮包

Star Subaru斯巴魯紐約信譽最佳4S店凡購車者憑世界日報廣告即可獲得大禮包
世界日報健保論壇12/13登場 免費健檢、專家一對一諮詢

世界日報健保論壇12/13登場 免費健檢、專家一對一諮詢
收集印花 送2026中國信託銀行桌曆

收集印花 送2026中國信託銀行桌曆

熱門新聞

自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境