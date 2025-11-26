何仁誥超意識主義巡迴畫展 11/29世報藝廊揭幕

何仁誥與展出作品合影，作品以多片幅組成，藍色紋理延展呈現空間感。（何仁誥提供）

中國當代藝術家何仁誥的「超意識主義藝術圖境」全球巡迴首展，將於29日在世界日報 藝廊揭幕。

展覽由旅美湖南同鄉會、中美文化交流協會、世界文化藝術研究基金會及美國太陽集團主辦，共展出40餘幅作品，以「世界文明與人文關懷」為主題，帶領觀眾走入一種介於意識與無意識之間的創作世界。

何仁誥稱自己的創作為「超意識主義」。乍聽抽象，但他解釋得很直接——「畫到一定程度，最高級就在控制跟不控制之間。」

鮮明的黃與紫在深色背景上相互推疊，形成如爆裂與流動並存的視覺張力。（何仁誥提供）

他的畫面常見像青銅器符號般的痕跡、似雲霧散開的筆觸與粒子般破碎的光點，既有中國山水的留白，也有西方抽象繪畫的能量，「把老莊的空、禪宗的靜，跟西方哲學的思考放在同一張畫裡」，讓畫面像思緒一樣生成，而不是被設計。

何仁誥以藍、黑與白色調構築出如雲霧與能量波動般的畫面，圓形結構宛如意識層層擴散。（何仁誥提供）

作品名稱如「叩問蒼穹」、「超意識圖騰」，看似宏大，但他並未用說教口吻詮釋，表示：「藝術要有靈魂、有想法，不是只畫好看的東西。」對他而言，抽象不是逃離現實，而是一種提問：關於人怎麼在快速變化的世界裡安放自己。

何仁誥回憶，童年在農村生活，「沒上學就畫畫，沒有紙，就撕菸盒裡面的白紙，用鉛筆、鋼筆畫。」

那時沒有攝影，村裡若有畫像師傅為老人畫像，他就跟在旁邊看、照著畫，「沒人教，就是看著別人，能畫就畫。」他笑說，很多人以為他的抽象風格來自西方，其實根基是從最傳統的中國書畫開始：山水、筆墨、寫意，再一步步覺得「不夠了」。

「中國畫太模仿古人，思想單薄。」他說，於是改為多媒材創作，從國畫走向油畫、丙烯與複合媒材，慢慢形成今日的樣貌。

何仁誥表示，希望觀眾走進展廳時不需要理解所有概念，只要「先看、先感覺，再讓心裡自己生出東西」。

他也談到，希望作品不是只停留在美感，而能讓人短暫離開日常的小我與執著，「人不能老是打打殺殺，要往高一點的意識走，世界才能合作。」

展覽將於29日下午3時開幕，展至30日，地點為世界日報文化藝廊，地址：141-07 20th Ave.,Whitestone, NY 11357。