我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擁2026世界盃門票者「優先簽證面談」川普：確保輕鬆入境

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

來自台灣、現住紐約布魯克林(Brooklyn，布碌崙)的34歲網紅鍾佩(Pei Chung，音譯)經常在社群網站發布美食與名牌精品照片，卻遭控在紐約市吃遍多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢，自稱會在網路為餐廳留下好評換取免費用餐，從今年10月底以來已經五度遭到逮捕，以拒絕為服務付費罪名移送法辦。根據媒體報導，鍾佩遭控向紐約彼得·魯格牛排館(Peter Luger)服務員提議以上床換取免費吃飯。

遭到鍾佩吃霸王餐的餐廳還有獲得米其林認證的餐廳法蘭西(Francie)以及位於威廉斯堡(Williamsburg)的梅多斯維特餐廳(Meadowsweet)，作案期間她都持續在社群網站發布美食照片。

鍾佩的Instagram帳號約有1萬3000名追蹤粉絲。根據職場社交平台領英(LinkedIn)自我介紹，鍾佩之前曾在摩根大通(JPMorgan Chase)以顧問形式擔任用戶體驗設計師，擁有紐約普瑞特學院(Pratt Institute)資訊體驗設計碩士，2019年曾獲學校獎學金，畢業後在科技、金融與電子商務產業共計有六年經驗。

紐約郵報報導，鍾佩10月22日在法蘭西餐廳用餐帳單總計188元，包括鵝肝醬15元、生牛肉片32元、小羊肉52 元、義大利麵28元，卻向店家要求以社群媒體發文換取免費招待。

來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家...
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格侍者端著著名的牛排、洋蔥番茄。(路透檔案照)

餐飲合夥人溫特曼(John Winterman)說，鍾佩表現得像被餐廳聘請幫忙宣傳美食，拒絕付費。他說，鍾佩所有信用卡都刷不過，聲稱正在等家人寄錢，後來鍾佩沒付帳就離開。他表示，事件過後，鍾佩數度上門但遭拒絕服務，11月7日用餐83元再次拒絕付帳，工作人員報警之後，她在餐廳遭到逮捕。

鍾佩10月間在薰衣草湖(Lavender Lake)酒吧餐廳消費97元但沒付費就離開，在彼得·魯格牛排館點了146元的餐點與飲料卻拒絕付錢。牛排館經理說，用餐完畢該埋單時鍾佩突然消失長達45分鐘，後來被發現躲在廁所。

牛排 社群網站 義大利

上一則

紐約布碌崙華男在兩州詐騙老嫗遭通緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
市警109分局萬聖節警民同樂 不給糖就搗蛋

市警109分局萬聖節警民同樂 不給糖就搗蛋
蔡仁泰告別禮 僑界追思遺德總統府資政、台灣商會聯合總會創會會長享壽93歲 官員、親友齊聚

蔡仁泰告別禮 僑界追思遺德總統府資政、台灣商會聯合總會創會會長享壽93歲 官員、親友齊聚
羅浮宮竊案曝安全隱憂 珍貴藏品轉移法國央行

羅浮宮竊案曝安全隱憂 珍貴藏品轉移法國央行

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳