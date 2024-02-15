抗病毒抗癌，雙管齊下每日一粒 美國ZK靈芝三萜油 輔助效果最强

美國ZK靈芝三萜油。

冬季，流感 病毒肆虐仍在持續。人人皆知，提高自身免疫力 是抵抗病毒的最基本的保證。

人體免疫系统分“先天性（固有）免疫”和“獲得（適應）性免疫”，而打疫苗，或得疾病過後，得水痘，都属特異性免疫。免疫功能是免疫系统為身體提供的抵禦各種病原性和微生物外界干擾的一個多層次防禦系统，主要针對的是病毒、细菌、真菌等，此外免疫系统也具有對抗癌细胞的功能。

研究顯示，下列因素會降低免疫力，應该避免：

1，大强度運動會導致免疫功能急劇降低15%-70%，至少持續6-9小時，這時應激激素包 括皮質醇和腎上腺素會急速升高，導致升高血壓和胆固醇水平，從而抑制免疫系统。因此，流感病毒肆虐期間，不要做高强度運動！尤其要避免健身房這種密閉空間進行的高强度長時間的運動！適度户外休閑運動有利！

2，睡眠不足或者睡眠擾亂會導致免疫系统的内部紊亂，並增加感染病毒風險。因此疫情 期間最忌晚上失眠或熬夜傷身！每天應保證至少7-8小時有效睡眠。

3，過熱、週冷或缺氧都可導致免疫力下降。我們常說“注意保暖，别着凉”，就是這個道理！保護機體適合温度，可避免病毒複制！

而防流感病毒、防癌，安全有效提升自身免疫力，特别重要！我們已知：

1，碳水化合物的充足攝入能保證血糖的稳定，從而保持機體免疫應激反應能對付外界刺激的有效能力。

2，蛋白質的氨基酸是免疫更新、维持、增强的重要來源。因此均衡的牛奶、鸡、魚肉等優質蛋白，不僅可增强機體的抗感染能力，還能補充免疫球蛋白，强化免疫。另外多吃水果補充VC，而不是猛吃VC片補劑！因為過量會中毒！

3，此外，疫情期間，積極補充“强化免疫制劑”對一些體弱多病老人和兒童很重要！例如每日一粒 «美國ZK靈芝破壁孢子三萜類軟膠囊»， 可明顯增强人體單核巨噬细胞的吞噬功能，同時還能强化T 淋巴细胞功能, 迅速提高免疫细胞活性，不僅有效抵抗病毒侵犯程度，也可防癌抗癌，增强體力；對中老年人防止或减少病毒感染機率非常有效！

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