心臟健康月 安樂居提醒長者注意心血管保健

安樂居醫療總監吳慧玲醫生在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精於老年醫學與心血管健康。（安樂居提供）

2月是心臟健康月，這是一個專注於心血管健康的時刻，尤其對於長者來說至關重要。維持健康的心臟不僅能提升生活品質，還能幫助長者延年益壽。了解風險並採取積極措施，是確保長者擁有健康心臟、享受美好生活的關鍵。

現任安樂居（On Lok PACE）醫療總監吳慧玲醫生（Jessica Eng, MD），在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精於老年醫學與心血管健康。她表示，隨著年齡增長，罹患心血管疾病 的風險也隨之上升。高血壓 、糖尿病 、肥胖及膽固醇失衡等因素，皆可能導致心臟問題。此外，藥物影響與身體活動量減少，也可能對心血管健康造成負面影響。

吳慧玲表示，心血管疾病往往與其他慢性病如糖尿病、腎臟病及憂鬱症相關，維護心臟健康有助於降低這些疾病的整體風險。心臟問題可能導致疲勞與行動力下降，使長者難以享受日常活動，維持心臟健康能夠幫助他們更長時間保持活躍與獨立。此外，心律不整與高血壓等心血管問題，可能引發中風等危及生命的情況。維持健康的心臟，可大幅降低此類風險。

吳慧玲提醒，幫助長者遵循富含水果、蔬菜、全穀類與瘦肉蛋白的飲食，並限制鹽分、糖分與不健康脂肪的攝取，有助於改善心血管健康。即使是適量的運動，如散步或伸展運動，只要規律進行，對心臟健康都有顯著益處，並應確保運動方式適合個人身體狀況。確保長者遵循醫囑，按時服藥並定期回診，以監測心臟健康狀況。長期壓力可能對心臟健康產生負面影響。透過放鬆技巧、興趣活動或社交互動，幫助長者減壓，有助於維護整體健康。

吳慧玲指出，關注心臟健康，能幫助長者維持活力、獨立生活，並提升整體福祉。在這個心臟健康月，不妨重新審視生活習慣，確保其有助於強健心臟，並持續支持摯愛的親人走向健康之路。

安樂居超過一半的主診醫師皆接受過老年醫學的進階培訓，在全美同類型醫療機構中占比名列前茅。保健醫生畢業於耶魯大學、舊金山加大（UCSF）、史丹福大學、約翰霍普金斯大學與布朗大學等頂尖學府，具備專業醫療素養。