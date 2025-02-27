我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

心臟健康月 安樂居提醒長者注意心血管保健

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安樂居醫療總監吳慧玲醫生在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精於老年醫學與心血管健康。（安樂居提供）
安樂居醫療總監吳慧玲醫生在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精於老年醫學與心血管健康。（安樂居提供）

2月是心臟健康月，這是一個專注於心血管健康的時刻，尤其對於長者來說至關重要。維持健康的心臟不僅能提升生活品質，還能幫助長者延年益壽。了解風險並採取積極措施，是確保長者擁有健康心臟、享受美好生活的關鍵。

現任安樂居（On Lok PACE）醫療總監吳慧玲醫生（Jessica Eng, MD），在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精於老年醫學與心血管健康。她表示，隨著年齡增長，罹患心血管疾病的風險也隨之上升。高血壓糖尿病、肥胖及膽固醇失衡等因素，皆可能導致心臟問題。此外，藥物影響與身體活動量減少，也可能對心血管健康造成負面影響。

吳慧玲表示，心血管疾病往往與其他慢性病如糖尿病、腎臟病及憂鬱症相關，維護心臟健康有助於降低這些疾病的整體風險。心臟問題可能導致疲勞與行動力下降，使長者難以享受日常活動，維持心臟健康能夠幫助他們更長時間保持活躍與獨立。此外，心律不整與高血壓等心血管問題，可能引發中風等危及生命的情況。維持健康的心臟，可大幅降低此類風險。

吳慧玲提醒，幫助長者遵循富含水果、蔬菜、全穀類與瘦肉蛋白的飲食，並限制鹽分、糖分與不健康脂肪的攝取，有助於改善心血管健康。即使是適量的運動，如散步或伸展運動，只要規律進行，對心臟健康都有顯著益處，並應確保運動方式適合個人身體狀況。確保長者遵循醫囑，按時服藥並定期回診，以監測心臟健康狀況。長期壓力可能對心臟健康產生負面影響。透過放鬆技巧、興趣活動或社交互動，幫助長者減壓，有助於維護整體健康。

吳慧玲指出，關注心臟健康，能幫助長者維持活力、獨立生活，並提升整體福祉。在這個心臟健康月，不妨重新審視生活習慣，確保其有助於強健心臟，並持續支持摯愛的親人走向健康之路。

安樂居超過一半的主診醫師皆接受過老年醫學的進階培訓，在全美同類型醫療機構中占比名列前茅。保健醫生畢業於耶魯大學、舊金山加大（UCSF）、史丹福大學、約翰霍普金斯大學與布朗大學等頂尖學府，具備專業醫療素養。

糖尿病 高血壓 心血管疾病

上一則

舊金山聯合學區教育委員會通過裁員計畫 引華裔家長憂

下一則

矽谷3/16辦國醫節 聚焦中醫智能化

延伸閱讀

想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
柯文哲恩師 心臟權威朱樹勳87歲過世

柯文哲恩師 心臟權威朱樹勳87歲過世
心臟名醫朱樹勳用一生寫無數首例 台大醫院發文悼念

心臟名醫朱樹勳用一生寫無數首例 台大醫院發文悼念
Paul心臟有炸彈 50歲才知免當兵 私房錢全上繳老婆

Paul心臟有炸彈 50歲才知免當兵 私房錢全上繳老婆
養生／X光、24小時心電圖…心臟不舒服 常見8種檢查

養生／X光、24小時心電圖…心臟不舒服 常見8種檢查

熱門新聞

矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

2025-02-19 20:00
數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

加大、州大薪資排名 柏加大畢業最賺錢

2025-02-21 13:56
谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

2025-02-21 19:27
圖為NBC新聞播放的飛行汽車飛越另一輛汽車的畫面。（取自NBC新聞視頻截圖）

灣區科技公司首次公布飛行汽車視頻 標價30萬美元2026年量產

2025-02-20 19:52
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？