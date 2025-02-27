心臟健康月 安樂居提醒長者注意心血管保健
2月是心臟健康月，這是一個專注於心血管健康的時刻，尤其對於長者來說至關重要。維持健康的心臟不僅能提升生活品質，還能幫助長者延年益壽。了解風險並採取積極措施，是確保長者擁有健康心臟、享受美好生活的關鍵。
現任安樂居（On Lok PACE）醫療總監吳慧玲醫生（Jessica Eng, MD），在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精於老年醫學與心血管健康。她表示，隨著年齡增長，罹患心血管疾病的風險也隨之上升。高血壓、糖尿病、肥胖及膽固醇失衡等因素，皆可能導致心臟問題。此外，藥物影響與身體活動量減少，也可能對心血管健康造成負面影響。
吳慧玲表示，心血管疾病往往與其他慢性病如糖尿病、腎臟病及憂鬱症相關，維護心臟健康有助於降低這些疾病的整體風險。心臟問題可能導致疲勞與行動力下降，使長者難以享受日常活動，維持心臟健康能夠幫助他們更長時間保持活躍與獨立。此外，心律不整與高血壓等心血管問題，可能引發中風等危及生命的情況。維持健康的心臟，可大幅降低此類風險。
吳慧玲提醒，幫助長者遵循富含水果、蔬菜、全穀類與瘦肉蛋白的飲食，並限制鹽分、糖分與不健康脂肪的攝取，有助於改善心血管健康。即使是適量的運動，如散步或伸展運動，只要規律進行，對心臟健康都有顯著益處，並應確保運動方式適合個人身體狀況。確保長者遵循醫囑，按時服藥並定期回診，以監測心臟健康狀況。長期壓力可能對心臟健康產生負面影響。透過放鬆技巧、興趣活動或社交互動，幫助長者減壓，有助於維護整體健康。
吳慧玲指出，關注心臟健康，能幫助長者維持活力、獨立生活，並提升整體福祉。在這個心臟健康月，不妨重新審視生活習慣，確保其有助於強健心臟，並持續支持摯愛的親人走向健康之路。
安樂居超過一半的主診醫師皆接受過老年醫學的進階培訓，在全美同類型醫療機構中占比名列前茅。保健醫生畢業於耶魯大學、舊金山加大（UCSF）、史丹福大學、約翰霍普金斯大學與布朗大學等頂尖學府，具備專業醫療素養。
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