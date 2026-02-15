我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

防腐劑BHA致癌風險 FDA再評估

編譯組╱綜合報導
丁基羥基甲氧苯（BHA）主要用於防止油脂酸敗變質，普遍存在於各類加工食品中，包括冷凍餐盒、早餐麥片等。(pexels/Codrin Rusu)
丁基羥基甲氧苯（BHA）主要用於防止油脂酸敗變質，普遍存在於各類加工食品中，包括冷凍餐盒、早餐麥片等。(pexels/Codrin Rusu)

Yahoo News報導，美國食品藥物管理局（FDA）日前針對一種廣泛應用於包裝食品的防腐劑啟動了安全性評估，重新審視其潛在的健康風險。

根據FDA10日發布的聲明，該局將全面評估丁基羥基甲氧苯（BHA）用於食品添加物及食品接觸材料的安全性。這種防腐劑主要用於防止油脂酸敗變質，普遍存在於各類加工食品中，包括冷凍餐盒、早餐麥片、餅乾、糖果、冰淇淋以及肉製品。

BHA的合規歷史由來已久。FDA最早於1958年將其列為「普遍認可為安全」（GRAS），並於1961年正式核准作為食品添加物。

然而，過去數十年來，健康倡議團體與學術界對此不斷提出質疑：

•國家毒理學計畫（NTP）：美國國家衛生研究院下屬的毒理學計畫早在1990年代，就根據動物實驗結果，將BHA列為「合理預期為人類致癌物」。

加州65號提案：加州政府根據嚴格的環保與健康法規，將BHA列為已知的致癌物質。

紐約大學營養、食品研究與公共健康名譽教授內斯托（Marion Nestle）在接受NBC新聞採訪時表示，她密切關注FDA將如何進行此次安全評估。

內斯托指出，過去關於BHA的毒理研究多仰賴實驗室檢測與動物實驗，但這些結果在多大程度上能對應到人體仍存在不確定性。她解釋，由於人體實驗極度耗時、昂貴，且涉及嚴重的倫理道德問題，因此目前難以直接獲取人體數據。

儘管如此，內斯托對FDA此次重啟審查持肯定態度。她直言：「FDA早就該這麼做了，我很期待看到評估小組最終會得出什麼樣的結論。」

世報陪您半世紀

FDA 加州 紐約大學

上一則

加州法廊／化解疲勞駕駛 善用公路休息區

下一則

女兒參與「胡桃鉗」演出要求先供電歌劇院？羅偉否認

延伸閱讀

加州媽媽帶未成年兒賭城狂歡 升級性愛派對下場慘

加州媽媽帶未成年兒賭城狂歡 升級性愛派對下場慘
涉嫌為30妓院、60女拉客 洛縣2華男落網

涉嫌為30妓院、60女拉客 洛縣2華男落網
加州十大安全城市 大都會全落榜 Danville治安最佳

加州十大安全城市 大都會全落榜 Danville治安最佳
自扮國王 要亞洲女童當公主「性觀光」男遭重判

自扮國王 要亞洲女童當公主「性觀光」男遭重判
美食樂園／好市多8款頂級稀有名酒 只在加州上架

美食樂園／好市多8款頂級稀有名酒 只在加州上架

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

2026-02-11 16:18

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了