Trader Joe's推寵物倒數日曆、玉米蠟燭 價格親民創意滿分

寵物貓版本倒數日曆。（記者龔玥╱攝影）

隨著假日季節臨近，Trader Joe′s再度推出一系列富有節日氣息的限量商品，從經典的巧克力倒數日曆到趣味新品，吸引了大批粉絲前往選購。

自1990年代起，Trader Joe′s每年都會推出巧克力倒數日曆，成為節日季的固定驚喜。今年的日曆共有四款全新包裝，延續品牌一貫的奇思妙想與冬日風格，皆由內部設計師親自創作。每款日曆內含24個可開啟的小窗，藏著24顆不同造型的牛奶 巧克力。這些巧克力採用高比率可可脂，入口即化，香濃順滑，售價僅1.49美元，共有4種不同的包裝，成為不少顧客「物超所值的節日儀式感」。

除了「給人吃的」倒數日曆，Trader Joe′s也貼心推出寵物 專屬版本。今年推出的貓咪版內含三文魚凍乾零食，狗狗版則是雞肉凍乾零食，售價均為7.99美元，比給人吃的要貴不少。雖然每天的內容都是重複的，但不少寵物主人仍表示「能和毛孩一起倒數聖誕，值得」。

此外，11月11日上架的Micro Tote包也在社交媒體掀起熱議。這個迷你托特包共有綠色、紅色與藍色三種顏色，體積小到幾乎「什麼都裝不下」，被網友戲稱「只能裝可愛」，售價為2.99美元，上市後非常受歡迎。

另一款意外走紅的商品則是「玉米蠟燭」。這款蠟燭外觀酷似裝玉米的罐頭食品，不少顧客誤以為是新出的罐頭商品拿去收銀結帳。實際上，它是以香甜玉米味為靈感設計的香氛蠟燭，售價29.99美元。