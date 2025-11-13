我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

Trader Joe's推寵物倒數日曆、玉米蠟燭 價格親民創意滿分

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
寵物貓版本倒數日曆。（記者龔玥╱攝影）
寵物貓版本倒數日曆。（記者龔玥╱攝影）

隨著假日季節臨近，Trader Joe′s再度推出一系列富有節日氣息的限量商品，從經典的巧克力倒數日曆到趣味新品，吸引了大批粉絲前往選購。

自1990年代起，Trader Joe′s每年都會推出巧克力倒數日曆，成為節日季的固定驚喜。今年的日曆共有四款全新包裝，延續品牌一貫的奇思妙想與冬日風格，皆由內部設計師親自創作。每款日曆內含24個可開啟的小窗，藏著24顆不同造型的牛奶巧克力。這些巧克力採用高比率可可脂，入口即化，香濃順滑，售價僅1.49美元，共有4種不同的包裝，成為不少顧客「物超所值的節日儀式感」。

除了「給人吃的」倒數日曆，Trader Joe′s也貼心推出寵物專屬版本。今年推出的貓咪版內含三文魚凍乾零食，狗狗版則是雞肉凍乾零食，售價均為7.99美元，比給人吃的要貴不少。雖然每天的內容都是重複的，但不少寵物主人仍表示「能和毛孩一起倒數聖誕，值得」。

此外，11月11日上架的Micro Tote包也在社交媒體掀起熱議。這個迷你托特包共有綠色、紅色與藍色三種顏色，體積小到幾乎「什麼都裝不下」，被網友戲稱「只能裝可愛」，售價為2.99美元，上市後非常受歡迎。

另一款意外走紅的商品則是「玉米蠟燭」。這款蠟燭外觀酷似裝玉米的罐頭食品，不少顧客誤以為是新出的罐頭商品拿去收銀結帳。實際上，它是以香甜玉米味為靈感設計的香氛蠟燭，售價29.99美元。

每年節日前，Trader Joe′s的創意商品總能掀起搶購熱潮。從經典的巧克力日曆到新奇的節慶小物，品牌憑藉獨特幽默感與親民價格，再次成為節日季購物清單上的焦點。

包裝很有迷惑性的玉米蠟燭意外走紅網絡。（記者龔玥╱攝影）
包裝很有迷惑性的玉米蠟燭意外走紅網絡。（記者龔玥╱攝影）
Trader Joe′s巧克力聖誕倒數日曆。（記者龔玥╱攝影）
Trader Joe′s巧克力聖誕倒數日曆。（記者龔玥╱攝影）
寵物狗版本倒數日曆。（記者龔玥╱攝影）
寵物狗版本倒數日曆。（記者龔玥╱攝影）

寵物 牛奶

上一則

加州眾議員司嘉怡會中文媒體 分享首年任期立法成果

下一則

聖塔克拉拉聖誕樹12／5點燈 中央公園閃耀節日歡樂

延伸閱讀

網：Trader Joe's最可口法餐「阿爾薩斯薄餅」 僅5元

網：Trader Joe's最可口法餐「阿爾薩斯薄餅」 僅5元
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
她逛Trader Joe's被推坑這款麵包 狂讚「配蜂蜜奶酪太上頭」

她逛Trader Joe's被推坑這款麵包 狂讚「配蜂蜜奶酪太上頭」
Trader Joe's這款新套餐 適合想在家吃飯但不想洗碗的人

Trader Joe's這款新套餐 適合想在家吃飯但不想洗碗的人
物盡其用？浪費汙染？山東烤肉店用玉米做燃料 網吵翻天

物盡其用？浪費汙染？山東烤肉店用玉米做燃料 網吵翻天

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

北加華男識破詐騙掛電話 騙子竟再致電嗆「是不是做虧心事」

2025-11-10 01:20

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉