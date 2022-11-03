市長布里德挺第4區候選人殷嘉立 馬兆明：不在意外部聲音

市長布里德（右）直言支持第四區候選人殷嘉立。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德日昨召開中文媒體圓桌會議，在回答記者問環節，直言表示支持第四區市議員候選人殷嘉立（Joel Engardio），因他關心支持華裔社區。對此另一候選人，現任第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）回應稱，並不在意外部聲音，一心為社區公共安全謀福利。

布里德表示，多次嘗試與現任第四區市議員馬兆明合作，但在很多事情上並未真正達成一致，包括支持華人社區方面。她說，馬兆明更偏左，而殷嘉立更為溫和。

布里德指馬兆明並未支持當時教委和前任地檢官博徹思的罷免 工作，這讓民眾覺得馬兆明與民眾關心的事情脫節。布里德說，她很多住在日落區華裔社區的朋友們更喜歡殷嘉立。她對馬兆明保持工作上的尊重，她認為殷嘉立更適合以日落區為主的第四區民眾的需求。

對於市長的言論，馬兆明回應稱，市長和他並不總是達成一致，已經不是什麼秘密了，那是因為他優先考慮為日落區民眾的生活和安危著想，而不是外部的評價議程。例如，他支持鄰里協會提出的2550 Irving經濟適用房開發的妥協方案 ，而對手支持建立七層商業樓。

馬兆明表示，多年來，他在公共安全、支持小型企業、老年人服務、教育 和改善社區方面做出了明顯改善。他的競選對手還沒有建設日落區的成績。

目前第四區市議員競選，在本次舊金山地方選舉角逐中實屬激烈，而兩名候選人的競選政綱也均是圍繞公共安全、教育、工人階級的生活改善等議題。

馬兆明表示，此次連任，他的政綱聚焦在治安、教育、支持長者等議題上。對於競爭對手利用不實信息攻擊他支持被罷免的官員，他表示、這完全是無的放矢。事實是，除非公職人員存在明顯非法活動或不當行為，他幾乎不參與罷免官員活動。

殷嘉立表示，他是為打造一個更好的舊金山，一個更好的第四區而參加市議員的競選。因為目前的民選官員沒有考慮到社區居民的需求，更少關注社區基層居民的想法。

他指出，他組織的舊金山遏止犯罪協會，致力於阻止仇恨犯罪，維護街頭治安。在罷免教委運動中，他了解到民眾對於教育以及社區資源的需求。當選之後，他會竭盡全力為社區民眾爭取資源，聽取他們的意見與想法。