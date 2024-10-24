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23名經濟諾獎得主挺賀錦麗 批川普政策「將讓物價漲赤字增」

編譯盧炯燊／綜合報導
由2001年諾貝爾經濟獎得主史提格里茲領銜共23位諾獎得主，聯名為賀錦麗的經濟政策背書。（美聯社）
由2001年諾貝爾經濟獎得主史提格里茲領銜共23位諾獎得主，聯名為賀錦麗的經濟政策背書。（美聯社）

在今年的大選中，選民最關注的一個問題是經濟，23位諾貝爾經濟學得獎人23日發表聯名公開信，力挺民主黨總統候選人賀錦麗

由2001年得主、哥倫比亞大學經濟學教授史提格里茲(Joseph Stiglitz)帶頭的連署信，直指共和黨總統候選人川普的經濟議程，包括強硬大幅提高關稅及激進的減稅措施，將會「導致物價上漲、擴大赤字及加劇不平等」。

連署信認為，賀錦麗的經濟政策將帶來更強勁的經濟表現，經濟成長更茁壯、更持續且更公平。

聯準會最近的降息以及9月分的就業數據顯示，就業增加，失業率下降，表明了美國經濟強勁正朝著正確方向發展。這些著名經濟學家認為，川普的關稅及稅收政策會引發通貨膨脹，並進一步擴大本已數萬億美元的聯邦赤字，比賀錦麗的計畫擴大五倍。

此外，川普對「包括對我們的朋友及盟友的商品大幅徵收高關稅，同時對企業及個人的減稅，將導致更高的價格、更大的赤字和更大的不平等」。

連署聲明說，儘管兩人的競選團隊尚未在經濟政策概述具體細節，但認為經濟成功最重要的決定因素，是法治以及經濟和政治確定性，而川普正威脅這些因素。

信中又指賀錦麗將「機會經濟」(opportunity economy)作為競選的核心內容，著眼於尋找未來的企業家來協助中小型企業、減少通貨膨脹、防止價格欺詐和首次購房者激勵措施，這將改善國家的投資、可持續性、復原力、就業機會及公平。

賀錦麗是在正式接受民主黨提名為總統候選人時提出「機會經濟」，主要是擴大兒童抵稅、為興建房屋提供聯邦支持、擴大小企業主稅收減免以及提高企業和富人稅收。但有批評者指出，若全部實施將會重臨高通膨。

史提格里茲今年是第二次帶頭力挺民主黨總統候選人，今年6月他率領16名諾貝爾經濟學得主寫信支持總統拜登，可是拜登最終退選。

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