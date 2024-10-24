川普被爆羨慕希特勒 賀錦麗：他要不受限制的權力
白宮前幕僚長凱利透露前總統川普曾私下表示希望能有像納粹獨裁者希特勒手下的將軍，此說一出，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗23日罕見在官邸臨時舉行記者會，抨擊川普追求的是忠於他個人的軍隊與不受限制的權力，川普想要像希特勒時期的將軍，這點令人非常不安且極端危險。
前幕僚長指川盼有像希特勒手下的將軍
大西洋月刊（The Atlantic）22日引述川普擔任總統時的幕僚長凱利（John Kelly）的說法指稱，川普擔任總統時私下說「我需要像希特勒（Adolf Hitler）手下那樣的將軍」，凱利對美國有線電視新聞網（CNN）證實此事，並在接受紐約時報專訪表示，川普是專制主義者，欽慕獨裁者，且符合法西斯主義的定義。
川普政府時代的國防部長艾思博（Mark Esper）也認同凱利的判斷，他告訴CNN，「從他（川普）說的那些話，很難說他不是，他肯定有這些（法西斯）傾向。」
川普批凱利惡意捏造 民主黨群起批川
川普在社群平台「真實社群」批評凱利徹底墮落，從川普精神錯亂症候群（Trump Derangement Syndrome）的惡意中捏造故事，川普自稱不應在凱利身上浪費時間，但他仍要反擊，川普批評凱利「卑劣」。
凱利的報導一出，民主黨及白宮紛紛出面回應批判。賀錦麗（Kamala Harris）表示，昨天從川普的白宮幕僚長凱利口中證實，川普擔任總統時想要像希特勒手下的將軍，因為川普追求的並非忠於美國憲法的軍隊，而是忠於他個人，服從他的命令；賀錦麗稱川普的一席話令人非常不安且極端危險。
賀錦麗表示，川普越來越精神錯亂與不穩定，若川普重返白宮展開第二任期，也不再有凱利之流，成為川普的護欄，川普追求的是不受限制的權力。
賀錦麗表示，所有細節在在證明川普的真面目，尤其是從那些曾在白宮和川普共事的人口中，最能直接了解川普；凱利認為川普符合法西斯的定義，事實上川普從上任總統的第一天就想成為獨裁者，將美軍變成他的私人民兵以實現其個人目標。
賀錦麗說，川普多次宣稱有國家內部敵人，還要動用美國軍隊來對付美國人民，實際上所謂的內部敵人就是拒絕屈服且敢於批評川普的人，正如法官、媒體記者和無黨派的選舉官員等。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，別忘了2021年1月6日，有2000人被前總統告知要去國會山莊推翻自由公正的選舉結果，這是美國民主非常黑暗且危險的一天，不能忘記這件事。
距離美國選舉不到兩周，川普政府官員們的評論是否影響選舉結果備受關注，華盛頓郵報報導，賀錦麗將於29日（投票前一周）在白宮南側的橢圓形公園（The Ellipse）發表演說，向美國人民作此次選戰的「結辯」（closing argument），亦凸顯她檢察長的背景對上刑事犯的對手。
華郵報導，賀錦麗陣營選定的地點，正是川普在國會山莊暴亂事件發生前的演說地點，當時川普敦促支持者前往國會，讓國會聽到他們的聲音。
賀錦麗陣營人士表示，之所以選這個地點做結語，意在凸顯賀川的差別，賀錦麗可能會在演講時提到川普在1月6日事件扮演的角色，也可能會有更廣泛的論述，並非單純指川普為美國民主的威脅。
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賀錦麗罕見在官邸演說 撿到機會放大川普威脅 盼選戰突圍
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