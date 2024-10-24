川普重演2020搶宣布當選？賀錦麗陣營備好法律行動接招

共和黨總統候選人川普會在開票未完成就搶先宣布勝選？他的昔日盟友推測川普可能故技重施。 (美聯社)

共和黨總統候選人川普 會在開票未完成就搶先宣布勝選？國家廣播公司新聞網(NBC)23日報導，民主黨 總統候選人賀錦麗 陣營與部分川普盟友都有這樣的心理準備，賀錦麗陣營已準備好法律行動來應對川普出招。

川普2020年面對民主黨的總統候選人拜登挑戰時，不等搖擺州開完所有選票，就搶先自行宣布當選，並將選舉夜過後計入的郵寄選票，視為民主黨陣營選舉舞弊的證據。

當時專家們就提醒，川普在開票夜得票領先可能只是「海市蜃樓」，只有全部選票都開完才能確定勝負。

NBC訪問川普的四位昔日盟友，他們推測川普可能故技重施，在選舉結果未確認的狀態下宣布勝選；這四人也說，他們無法確認這就是川普的計畫；一位川普的前顧問以「百分之百」來肯定川普一定會這麼做。

NBC報導，若川普過早自行宣布當選，會給川普支持者發出「川普已經贏了，任何選舉日後計入的選票都有問題」的訊號。

報導稱，賓州、威斯康辛州、密西根州和喬治亞州等搖擺州，都是在選舉日才開始統計郵寄選票結果，這將加劇「海市蜃樓」的可能性，一名賓州選舉官員稱這期間可能被趁機操作，用來破壞選舉結果。

但是，有川普陣營的人士向NBC表示，今年會不一樣，川普身邊的人會阻止川普這麼做。

一名川普的前顧問透露，川普在上回選舉是被朱利安尼(Rudy Giuliani)鼓動的選舉陰謀論，今年誰會這麼做呢？此人表示，川普的頭號競選顧問威爾斯(Susie Wiles)和拉希維塔(Chris LaCivita)不會這麼做，且近川人士也都會阻止川普搶先宣布當選。

賀錦麗22日接受專訪時就說，她準備好應對川普出招；NBC引述賀陣營說法報導，若川普敗選就會祭出法律戰來推翻選舉結果，他們正在準備應對。