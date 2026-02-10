Palms Casino Resort Las Vegas將舉行盛大的慶祝活動包括傳統舞獅表演

農曆新年是拉斯維加斯最具文化意義且備受期待的重要慶典之一，Palms Casino Resort將以一系列橫跨全場的沉浸式慶祝活動，隆重迎接火馬年的到來，如傳統文化儀式、精緻亞洲美食、現場娛樂表演，以及多項重磅推廣活動。活動亮點包括遍佈賭場的傳統舞獅祈福儀式、限時供應的農曆新年美饌、Porsche ® 911 Turbo S抽獎活動，以及Pearl Theater特別呈獻，僅此一晚的BIGFOUR粵語流行音樂演唱會。

Palms Casino Resort的行銷與娛樂副總裁Crystal Robinson-Wesley表示：「農曆新年對我們的賓客與社區而言意義非凡。每一年，我們都以最真誠的方式向這些傳統致敬，透過文化慶典、頂級餐飲與精彩體驗，讓整個賭場度假村洋溢著樂觀喜悅，迎接新一年的繁榮與好運。」

醒獅祈福，並有財神與仙女同行

2026年2月21日（週六）｜下午 5:00 – 7:00

由拉斯維加斯功夫武術學院（Las Vegas Kung Fu Academy of Martial Arts）帶來的傳統舞獅表演，將從迎賓車廊（Porte Cochere）出發，穿梭整個賭場樓層，為賓客與團隊成員送上新年的祝福與財運。慶典包含傳統點睛儀式，Palms賭場高層將親自為獅子點睛，象徵喚醒祥獅，為新的一年招祥納瑞。

農曆新年餐飲體驗

賓客可於多間備受好評的亞洲餐廳品嚐期間限定的農曆新年菜 式：

添好運（2月9日至28日）：享譽全球的手工點心名店，以正宗港式風味與經典佳餚聞名。

－鮑魚燒賣

－橫財肘手

－新年年糕

Send Noodles（2月17日至23日）：主打精緻地方風味、美味湯麵與節慶海鮮料理的現代亞洲餐廳。

－淮山枸杞雞湯

－至尊原隻鮑魚

－豉汁或九層塔炒蜆

－豆醬蒸黑鱈魚

－賭場推廣與贈禮活動

Palms將推出一系列以農曆新年為主題的賭場推廣活動，開放給Club Serrano會員參加：

喜迎馬年抽獎活動（2月1日至3月28日）

每週舉行的入圍抽獎，獎品為Free Slot Play（二月及三月的每週五）。

3月28日舉行的終極大抽獎，頭獎為一輛2025 Porsche ® 911 Turbo S Coupe，還有Free Slot Play及多項推廣贈禮。

$80,000 Keep or Grab抽獎活動（二月每週六）。

$80,000 Lucky Buddha Kiosk抽獎活動（二月每週日）。

重量級現場娛樂表演

BIG FOUR – Happy to See You All現場演唱會，2月22日（週日）| Pearl Theater粵語流行樂壇重量級歌手許志安、張衛健、梁漢文、蘇永康同台演出。

關於Palms Casino Resort

Palms Casino Resort是拉斯維加斯第一家完全由美國原住民 部落擁有和經營的度假村，開創拉斯維加斯之先河。Palms擁有橫跨兩座大樓的766間酒店客房和套房，滙聚五花八門的酒吧與餐廳，包括廣受好評的Scotch 80 Prime牛排 屋、大受歡迎的A.Y.C.E.自助餐廳，以及米其林星級點心名店添好運。Palms連續兩年榮獲USA Today十佳讀者選擇獎的「全美最佳賭場」殊榮，其經過重新設計的95,000平方英尺賭場內集合了現場娛樂場所、綠州泳池和獨特的生活方式體驗，便利設施包括免費代客泊車和自助泊車、The Pearl（設有2,500個座位的劇院）、Ghostbar Rooftop Lounge、The Spa、Brenden Theatre 14螢幕電影院 、面積逾190,000平方英尺的會議空間、Til Death Do Us Part婚禮教堂，以及Palms Place公寓的近600個單位。獨具創意的主題套房是Palms的特色，如專為籃球愛好者設計的Hardwood Suite、專為保齡球愛好者設計的Kingpin Suite ⋯⋯等等。Sky Villa套房配備氣派出眾的藝術品、私人泳池和陽台，以及拉斯維加斯大道的繁華景色，為您提供無與倫比的豪華享受和難忘體驗。

Palms Casino Resort地址：4321 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103，位於拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）以西，I-15州際公路的Flamingo Road出口旁，為聖曼努埃爾印第安部落（Yuhaaviatam of San Manuel Nation）的執行機構 — 聖曼努埃爾博彩與酒店管理局（SMGHA）所擁有。欲瞭解更多訊息，請訪問palms.com。