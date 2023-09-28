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自製冰皮月餅超詳細攻略 多種口感任你選

記者金維多／洛杉磯即時報導
冷凍後的冰皮月餅即可食用，解凍後食用更有嚼勁。（記者金維多/攝影）
冷凍後的冰皮月餅即可食用，解凍後食用更有嚼勁。（記者金維多/攝影）

冰皮月餅口感涼爽，彈性十足，深受小朋友和年輕人的喜愛。南加華人應女士按照網路教程自製冰皮月餅，並且運用烘焙技能做出多種口感，在中秋到來之際是送禮極佳之選。

影音來源：金維多

奶黃餡料製作過程：60克奶粉和35克澄粉過篩混合，加入120克牛奶攪拌均勻，之後加入3個雞蛋，50克融化好的黃油，60克白砂糖再次攪拌均勻後倒入鍋中小火不停攪拌直至抱團，倒入碗中用保鮮膜貼合包好放入冰箱冷藏。

餅皮製作過程：將50克糯米粉、50克黏米粉、25克澄粉、25克白砂糖、185克牛奶、25克煉乳混合攪拌均勻，倒入碗中，放入蒸鍋中開中、小火蒸25分鐘。完成後倒入25克食用油，冷卻後用手揉搓讓油充分吸收在餅皮中直至抱團，將其分成20克的小面團備用。如果民眾想讓餅皮上色， 可以根據自身喜好添加，比如放入抹茶粉或者製作甜菜汁等，這樣出來的月餅顏色多樣。

組合的過程也十分容易，將奶黃餡分成每個25克揉團，將餡料包進壓扁的餅皮中揉團，將包好的月餅黏少許炒熟的糯米粉，在月餅模具中黏上少許炒熟的糯米粉防止月餅太黏，壓實後即製成。將月餅放入冷凍數小時後，就可以直接食用，如果民眾覺得口感較硬，可以放置室溫解凍，口感會比較有嚼勁。

應女士表示，學會製作過程後，就可以舉一反三，製作更多口味月餅，她就做紫薯餡料和抹茶口味的冰皮月餅，冰皮月餅的製作過程一般不太會失敗，所以民眾可以發揮所長，做出適合自己的味道。

延伸閱讀：

自製流心奶黃月餅超詳細攻略 華人手把手教你復刻

華人製作好的冰皮月餅有多種口味可選擇。（記者金維多/攝影）
華人製作好的冰皮月餅有多種口味可選擇。（記者金維多/攝影）

餡料 牛奶 南加

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