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中國今年經濟成長 保5挑戰大

記者林宸誼／綜合報導
中國經濟成長速度放緩，出口、消費緩慢復甦，房地產危機拖累投資。（路透）
中國經濟成長速度放緩，出口、消費緩慢復甦，房地產危機拖累投資。（路透）

中國經濟成長速度放緩，出口、消費緩慢復甦，房地產危機拖累投資。不少機構認為，中國政府即將在3月初召開的全國兩會（全國人民代表大會和全國人民政治協商會議）的政府工作報告上，把今（2024）年經濟成長率目標設在5%左右。然而，這個目標達成不易，關鍵是要重振民間信心。

國際貨幣基金組織（IMF）日前將中國2024年GDP成長預期上調0.4個百分點至4.6%，但仍低於2023年5.2%的成長速度。IMF認為，由於生產力疲軟和人口老化等不利因素，預計中國經濟成長動能仍將逐步減弱，直到2028年的GDP成長率將降至約3.4%。

IMF表示，若中國政府能實施房地產產業改革，如重組無力償債的房地產開發商，或超出預期支出以提振消費者信心，中國經濟復甦速度可能會快於預期。

聯合國經濟和社會事務部發布「2024年世界經濟形勢與展望」報告亦指，中國經濟復甦面臨阻力，房地產業疲弱、外需減少及貿易形勢緊張，2024年經濟增長可能放緩至4.7%。

信評機構惠譽（Fitch Ratings）指出，中國房地產市場呈現疲弱趨勢，地方政府融資平台（LGFVs）及地方政府持續面臨財政壓力，預期未來LGFV的債務或逐漸轉移到至中央政府的資產負債表上。惠譽並警告，在財政債務負擔增加下，將為中國主權評級帶來壓力，預估今年中國GDP增長率將放緩至4.6%。

路透引述消息人士透露，在去年12月召開的中共中央經濟工作會議中，官方顧問建議2024年經濟成長目標設定在4.5%至5.5%的區間，多數與會者贊成將今年目標設定在5%左右，與去年持平。

不過綜觀各大國際組織對中國2024年經濟增速預測普遍低於5％，似乎與中國官方想要將今年GDP目標設定在5%仍有不小差距。

上海第一財經在今年1月邀請中國證券業、銀行業以及國際投行等16位首席經濟學家一起展望2024經濟走勢，這些經濟學家們對2024年中國GDP增長預測均值為4.88％。他們普遍認為，2024年中國宏觀政策將繼續維持寬鬆，財政政策將加力提效，貨幣政策將靈活適度。

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