性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售自己和19歲男友小偉（化名）的56部性愛影片被警方逮捕。調查發現，麗麗和小偉因吵架報復，先是小偉將兩人的性愛影片發給朋友觀看，麗麗決定以牙還牙，「加碼」把兩人的性愛影片賣給粉絲牟利，賺的錢還一起花，結果兩人都被法辦。網友點評：「不是一家人，不進一個門」，有人則歪樓問「為何片長都只有1分鐘？」

據上海廣播電視台「案件聚焦」報導，今年3月，寶山警方收到線索，有個叫麗麗的短片主播在網路上販賣性愛影片。經查證，影片的女主角就是麗麗本人，而男主角則是她的男友小偉。據統計，麗麗販賣的不雅影片共56部，平均長度約1分鐘，每部牟利在50元（人民幣，下同）左右，總金額超過2000元。麗麗的行為已經涉嫌構成製作販賣猥褻物品牟利罪。

麗麗（化名）。（取材自案件聚焦）

麗麗告訴警方，男友小偉知道她販賣性愛影片一事，違法所得也是兩人一起使用的。也就是說，小偉也涉嫌構成製作販賣猥褻物品牟利罪。

至於販賣自己的隱私影片的原因，警方調查，一年多以前，因為個性叛逆，小偉從職高輟學。在酒吧裡遇到同樣輟學的麗麗。因為有著相似的經歷，兩個人很快就走到了一起。小偉說，兩人認識後感情不太穩定，常因麗麗和粉絲聊天的事情發生爭吵。在感情時好時壞的情況下，小偉拍攝了兩人的性愛影片。

2023年底，兩人又為小事爭吵。為了報復，小偉把兩人的不雅影片發給了一個朋友。但麗麗知道後並沒有報警，而是採取了以牙還牙的方式，將兩人的性愛影片賣給了粉絲。麗麗說，她之所以這麼做，除了有報復的原因，還有就是要靠性愛影片去牟利。

小偉（化名）。（取材自案件聚焦）

小偉則說，當他知道麗麗在網路上販賣兩人的不雅影片後，一開始在言語上勸過幾次，但後面就不了了之了。

目前，小偉和麗麗因涉嫌製作販賣猥褻物品牟利罪被寶山警方依法採取取保候審的刑事強制措施。

報導指出，顯然，麗麗的做法是十分不理智的，用違法行為去對付男友違法行為的後果就是兩敗俱傷。正確的做法應該是及時報警，讓法律去制裁對方。

此案件引發網友熱議，紛紛表示不敢相信有人會把自己的性愛影片傳給不相干的人還出售：「這…真的假的，有人看過？」「不是一家人，不進一個門」「真是便宜那位朋友了」「撅醒的麗麗們和她們的小偉們是群眾喜聞樂見的美麗風景線」；有人則搬出男方平權 ：「麗麗好樣的，撅醒了，憑什麼小視頻只能用來羞辱女性」「對，讓大家夥也看看小偉的金針蘑」。

不少網友對麗麗出售性愛影片的價格低廉以及片長表示：「網上賺幾十萬的都有，這個才2000，屬實良心了」「50幾個視頻為什麼都平均只有1分鐘？」「1分鐘而已也有人要花錢看？」