我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

60歲蘇州女考營養師 為98歲父做3餐 讓他「年輕30歲」

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
60歲女兒為父親準備食物。(取材自瀟湘晨報)
60歲女兒為父親準備食物。(取材自瀟湘晨報)

近日，江蘇蘇州60歲的童女士為更好地照顧父親，十年前考取營養師資格，為父親搭配一日三餐，並做按摩。如今98歲（虛歲）的老父親飲食作息規律，體魄康健，活力不輸常人，臉色也白裡透紅，彷彿「年輕30歲」。

綜合瀟湘晨報、錢江晚報、南方網報導，在她的精心搭配下，98歲的父親，每餐包含120至150克蛋白質食物（如魚、蝦、肉）、150克左右蔬菜及糙米飯、南瓜、紅薯等主食，並實行分餐制確保營養均衡。

60歲女兒為父親準備食物。(取材自瀟湘晨報)
60歲女兒為父親準備食物。(取材自瀟湘晨報)

除了科學飲食，童女士還注重父親的日常養護，為父親按摩、陪伴聊天。在她的照料下，老父親養成了每天鍛鍊一小時的習慣，甚至能連續完成300個繩索下拉。「他手上都沒老年斑，臉色白裡透紅。」童女士談及父親的狀態時滿臉欣慰。

對此，不少網友表示，「衰老慢一點」、「每一餐都要有蛋白質」。

報導指出，「中國居民膳食指南」建議，老年人每公斤體重每天須攝入1.0-1.2克蛋白質以維持身體機能，比如60公斤重的一位老年人，每天需要攝入60-72克蛋白質。對於日常進行肌肉力量鍛鍊的老年人，為了支持肌肉的維持和修復，每日可增加蛋白質攝入量。

另外，營養攝入不足、身體虛弱、高齡老人、疾病消耗、免疫力低下人群等，每天可以補充10-20克蛋白粉，加入牛奶稀飯或單獨溫水沖調，增加蛋白質，提高免疫力和體能體力。

60歲女兒為父親做按摩。(取材自瀟湘晨報)
60歲女兒為父親做按摩。(取材自瀟湘晨報)

免疫力 南瓜 牛奶

上一則

「員生共治死得徹底」香港中大第四間書院學生會突「被停運」

下一則

中「私募魔女」開投資課 4堂12888元 稱「不缺幾千萬」

延伸閱讀

減重不復胖不憔悴 多吃蛋白質、蔬菜 每天規律運動

減重不復胖不憔悴 多吃蛋白質、蔬菜 每天規律運動
吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」
養生／不是吃粗糧就好 營養師點出控糖5誤區

養生／不是吃粗糧就好 營養師點出控糖5誤區
為健康改吃替代食品 營養師示警：可能產生反效果

為健康改吃替代食品 營養師示警：可能產生反效果

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測