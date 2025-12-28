60歲蘇州女考營養師 為98歲父做3餐 讓他「年輕30歲」

60歲女兒為父親準備食物。(取材自瀟湘晨報)

近日，江蘇蘇州60歲的童女士為更好地照顧父親，十年前考取營養師資格，為父親搭配一日三餐，並做按摩。如今98歲（虛歲）的老父親飲食作息規律，體魄康健，活力不輸常人，臉色也白裡透紅，彷彿「年輕30歲」。

綜合瀟湘晨報、錢江晚報、南方網報導，在她的精心搭配下，98歲的父親，每餐包含120至150克蛋白質食物（如魚、蝦、肉）、150克左右蔬菜及糙米飯、南瓜 、紅薯等主食，並實行分餐制確保營養均衡。

60歲女兒為父親準備食物。(取材自瀟湘晨報)

除了科學飲食，童女士還注重父親的日常養護，為父親按摩、陪伴聊天。在她的照料下，老父親養成了每天鍛鍊一小時的習慣，甚至能連續完成300個繩索下拉。「他手上都沒老年斑，臉色白裡透紅。」童女士談及父親的狀態時滿臉欣慰。

對此，不少網友表示，「衰老慢一點」、「每一餐都要有蛋白質」。

報導指出，「中國居民膳食指南」建議，老年人每公斤體重每天須攝入1.0-1.2克蛋白質以維持身體機能，比如60公斤重的一位老年人，每天需要攝入60-72克蛋白質。對於日常進行肌肉力量鍛鍊的老年人，為了支持肌肉的維持和修復，每日可增加蛋白質攝入量。