「肝脆薯了蒜了」 中國年輕人瘋自製療癒美食 專家緊張

中國新聞組／北京7日電
網友分享「肝脆薯了蒜了」的吃法。（取材自央視）
你能想像薯片、豬肝脆和大蒜組成一道菜的口感嗎？最近，一種被網友起名為「肝脆薯了蒜了」的零食組合在社交網站爆火，不少博主曬出自行組合的「肝脆薯了蒜了」一口咬下，然後表情誇張地對鏡頭說「上頭」、「絕配」，並指這種「神仙吃法」不僅療癒了心靈，還好吃又健康，吸引大批網友跟進嘗試。專家則稱，作為一種獵奇的「嘗鮮」偶爾體驗無妨，但不建議作為正餐或常吃零食。

據央視引述科普中國報導，發明這種吃法的博主將其稱為「肝脆蒜了」，諧音「乾脆算了」，符合一些上班族面對繁重工作或煩心事時的內心寫照。後來進一步演變為「肝脆薯了蒜了」，形成了一個充滿戲謔和自嘲意味的網路流行語，讓它在年輕群體中迅速擴散。

除了諧音梗，許多網友對這種新奇的吃法也存在獵奇心理。豬肝、薯片和蒜片，無論是口感還是風味都具強烈反差。豬肝的醇厚、薯片的酥脆、大蒜的辛辣，形成了一種複雜的味覺體驗。很多人紛紛在社交平台發效仿的視頻。

有網友說有解膩作用，薯片是高脂肪的，豬肝的口感厚膩，形成了一種普遍的「營養抵消」心理：認為通過添加一種公認的健康食材（如大蒜），就可以抵消另一種不健康食材（如薯片）帶來的負面影響。這種自我安慰讓一些人在大快朵頤的同時減輕了負罪感。這道組合不僅是獵奇，還被賦予了某種養生的意味。

由薯片、豬肝脆和大蒜組成的下酒菜「肝脆薯了蒜了」。（取材自小紅書）
然而，以豬肝為例，其是這個邪修美食中營養密度最高的部分，每100克含蛋白質約19克、鐵23.2毫克、維生素A約6502微克（相當於成年女性每日所需的10倍），還能提供豐富的維生素B₂、B₁₂、葉酸和鋅，有益於預防缺鐵性貧血、維護視力與皮膚健康。但其屬於高嘌呤食物，過量食用可能導致血脂升高、痛風發作。薯片熱量高，營養幾乎可以忽略不計，且是妥妥的「高油高鹽組合」，長期食用有增加肥胖、高血壓心血管疾病的風險。

生蒜片在「肝脆薯了蒜了」的組合中，主要扮演了提供刺激口感和風味的角色，是這道「邪修料理」的靈魂所在。除了口感，有人試圖用大蒜的「利」來平衡薯片的「弊」。大蒜有抗菌、抗氧化、調節血脂等作用，少量攝入對心血管健康有益。但過量或空腹吃大蒜容易刺激消化道黏膜，導致腸胃不適，不建議大量生吃。

