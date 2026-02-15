零售物寒冬 芝商場樓估值腰斬 舊有混合建築受衝擊

由雷尼許(Marc Reinisch)擁有的芝加哥黃金海岸區東華頓街(100 E Walton Place)零售大樓，10年來估價慘跌超過5成。(Google Map)

由雷尼許(Marc Reinisch)擁有的芝加哥黃金海岸區東華頓街(100 E Walton Place)零售大樓，因貸款 到期未償還正面臨特殊貸款服務商LNR Partners提起的法拍訴訟。過去十年間，該物業估值從約2030萬元慘跌了1180萬元以上，跌幅超過一半。該物件的現況，尤其凸顯市中心零售市場持續低迷的壓力。

根據指出，LNR針對這棟兩棟建築的零售部分提起訴訟，面積約4萬6700平方呎，2015年該物業一筆930萬元的CMBS貸款於2025年8月到期，但卻未獲償還，LNR一方面推動法拍，另一方面仍保留與房東協商解決的可能。

該物業去年已開始尋找買家。房仲公司全年發送銷售資料，並在Brevitas和LoopNet等平台上展示4萬6783平方呎的零售及醫療辦公空間，顯示房東在貸款到期前已在測試市場出口方案。然而，由於投資者與品牌對芝城 著名華麗一英里大道及周邊街區的興趣減弱，舊有混合用途零售建築因此面臨更大市場風險。

華麗一英里大道(北密西根大道)及鄰近街區的零售空置率仍在20％以上，租金 收益受壓，房東常採取增值改造或出售等策略。部分品牌與投資者轉向Oak街和Rush街等更緊湊的區域，像Walton大樓這類老舊零售綜合體在市場低迷時更易受到衝擊。

法律上，伊利諾州採取司法法拍程序，貸方必須向法院提出請求，才能進行財產出售或轉移占有權。庫克郡法院負責相關案件，法拍過程需遵守特定通知規定，並提供有限的贖回期，讓借款人有機會補足欠款。

截至2024年底，該零售部分出租率約為67％，營運成本高，利潤有限，難以完全覆蓋貸款本息。2025年期間，買家報價落在八位數，但仍低於房東設定的目標價約1250萬元，使直接出售的可能性受限。

隨著法拍程序推進，租戶與附近消費者短期內不會看到店面封板，但未來可能出現業主更替、租金或租約條件調整，以及大樓重新定位的情況。新的買家若接手，可能對黃金海岸零售區的經營策略和投資方向帶來改變。