我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

芝城移民非治安元凶 外國出生人口增1％ 致命槍擊減3.9%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
去年10月，移民執法人員在芝城Avondale社區街頭追逐一名男子。(路透)
去年10月，移民執法人員在芝城Avondale社區街頭追逐一名男子。(路透)

近年來，芝加哥屢遭點名為移民執法的重點城市，聯邦官員多次將移民問題與公共安全、槍擊暴力畫上等號，主張必須透過強化移民執法來遏止犯罪。然而，最新研究顯示，芝加哥社區的槍擊案件，並未因移民人口增加而惡化，反而在部分情況下呈現下降趨勢。

研究人員分析2010年至2021年間芝加哥77個社區的致命與非致命槍擊事件，檢視移民人口變化是否與嚴重暴力犯罪存在關聯。研究以各社區外國出生人口占比作為移民指標，此為犯罪與移民研究中常見的統計方式，用以反映社區層級的移民人口變動。

研究同時區分警方資料中被標示為「幫派相關」與「非幫派相關」的槍擊案件。結果顯示，移民人口增加與幫派槍擊事件之間，無論是否造成死亡，皆未出現正向關聯；換言之，移民成長並未導致幫派暴力上升。

相反地，在非幫派相關槍擊案件中，移民人口增加與暴力事件下降之間呈現穩定關係。整體而言，每當某一社區外國出生人口比例增加1個百分點，致命槍擊事件平均減少約3.9%。若移民比例上升5個百分點，致命槍擊案件數量預期將減少近兩成。非致命槍擊事件亦呈現類似趨勢。

研究指出，雖然個別案件往往引發高度關注，但從長期、跨社區的數據來看，芝加哥的移民人口成長並未帶來槍擊案件增加。此結果與過去多項學術研究一致，顯示移民並非推升暴力犯罪的主因。

研究人員稱，研究的目的在於檢驗公共論述中的核心主張：若移民增加會導致槍擊暴力上升，相關社區應出現明顯的暴力增幅，但芝加哥的數據並未支持這項說法。

報告指出，將芝加哥的槍擊問題歸因於移民，可能導致政策焦點錯置，轉而強化移民執法，而忽略真正能降低槍擊事件的措施，例如防止報復性暴力擴散、支持社區衝突調解、將資源集中於高風險人群與地點，以及限制槍枝取得。

移民 槍擊 芝加哥

上一則

人口翻轉 芝加哥郊區非白人占多數 北郊亞裔增

延伸閱讀

12年來最冷 芝加哥今冬平均氣溫24.3°F

12年來最冷 芝加哥今冬平均氣溫24.3°F
跨信仰早餐會宣布新政令 曼達尼強化執行移民庇護法

跨信仰早餐會宣布新政令 曼達尼強化執行移民庇護法
移民非治安元兇 芝移民增加區 槍擊案反降

移民非治安元兇 芝移民增加區 槍擊案反降
移民執法釀民眾受傷或財物損失 提告聯邦求償極難勝訴

移民執法釀民眾受傷或財物損失 提告聯邦求償極難勝訴

熱門新聞

37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31
北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

2026-02-02 19:34
波士頓市長吳弭。(美聯社)

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

2026-02-02 10:13
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買