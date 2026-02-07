芝城移民非治安元凶 外國出生人口增1％ 致命槍擊減3.9%

去年10月，移民執法人員在芝城Avondale社區街頭追逐一名男子。(路透)

近年來，芝加哥 屢遭點名為移民 執法的重點城市，聯邦官員多次將移民問題與公共安全、槍擊 暴力畫上等號，主張必須透過強化移民執法來遏止犯罪。然而，最新研究顯示，芝加哥社區的槍擊案件，並未因移民人口增加而惡化，反而在部分情況下呈現下降趨勢。

研究人員分析2010年至2021年間芝加哥77個社區的致命與非致命槍擊事件，檢視移民人口變化是否與嚴重暴力犯罪存在關聯。研究以各社區外國出生人口占比作為移民指標，此為犯罪與移民研究中常見的統計方式，用以反映社區層級的移民人口變動。

研究同時區分警方資料中被標示為「幫派相關」與「非幫派相關」的槍擊案件。結果顯示，移民人口增加與幫派槍擊事件之間，無論是否造成死亡，皆未出現正向關聯；換言之，移民成長並未導致幫派暴力上升。

相反地，在非幫派相關槍擊案件中，移民人口增加與暴力事件下降之間呈現穩定關係。整體而言，每當某一社區外國出生人口比例增加1個百分點，致命槍擊事件平均減少約3.9%。若移民比例上升5個百分點，致命槍擊案件數量預期將減少近兩成。非致命槍擊事件亦呈現類似趨勢。

研究指出，雖然個別案件往往引發高度關注，但從長期、跨社區的數據來看，芝加哥的移民人口成長並未帶來槍擊案件增加。此結果與過去多項學術研究一致，顯示移民並非推升暴力犯罪的主因。

研究人員稱，研究的目的在於檢驗公共論述中的核心主張：若移民增加會導致槍擊暴力上升，相關社區應出現明顯的暴力增幅，但芝加哥的數據並未支持這項說法。

報告指出，將芝加哥的槍擊問題歸因於移民，可能導致政策焦點錯置，轉而強化移民執法，而忽略真正能降低槍擊事件的措施，例如防止報復性暴力擴散、支持社區衝突調解、將資源集中於高風險人群與地點，以及限制槍枝取得。