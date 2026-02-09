牽動印太…學者：日本恐強化抗中 確保美國不淡出亞洲

我的頻道

編譯茅毅、記者黃雅慧／綜合報導
高市在大選獲勝，一般認為她會持續強硬應對中國的政策，圖為中日兩國海巡艦艇2024年在釣魚台(日稱尖閣群島)海域對峙。(路透)
高市在大選獲勝，一般認為她會持續強硬應對中國的政策，圖為中日兩國海巡艦艇2024年在釣魚台(日稱尖閣群島)海域對峙。(路透)

兼任自民黨總裁(黨魁)的日本首相高市早苗率該黨在眾議員大選大勝，選後的美日關係及中日關係，將影響印太的和平與穩定。

中國環球網引述中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇，認為日本將謀求進一步綁定美國，拉攏美歐亞盟友，強化與中國的對抗牽制姿態，試圖維護在區域安全機制中的主動地位，並在東海、台海、南海等議題上展現出比歷屆日本政府更直接、更強硬的干預姿態。高市政府可能採取「更具挑釁性的舉動」。

另在高市去年11月於眾議院的「台灣有事」言論引發日本與中國緊張後，同月在川普和中國國家主席習近平通話後，川、高隨即通話。對於川高通話，高市事後稱，「在當前國際情勢下，我們又確認兩國間的密切合作。上周、即這次大選前夕，川普更在自創社媒真實社群發文，公開表態力挺高市，並預告高市3月將訪美，根據日媒報導，她有望獲國事訪問待遇。

不過，美日關係也絕非一帆風順。從川普第二任公布的國安戰略和國防戰略來看，川普政府希望美國盟友國防支出的國內生產毛額(GDP)占比能大幅增加。自川普去年1月重返白宮以來，外媒傳出美方對日的要求有3%甚至3.5%。高市接下來將如何應對？可能實施前幾屆自民黨領導的執政聯盟，不敢加稅的「防衛徵稅」。在川普第二任揭櫫美國將「戰略收縮」至西半球下，她也必須確保美國勢力今後不會淡出亞洲。

中國澎湃新聞引述日本法政大學教授白鳥浩分析，高市將此次眾議院選舉變成「首相選擇選舉」，不是以政策為中心，而是「選我(高市)，或者不選我」的選舉。這場選舉將是一場可能改變日本國家形態的選舉。

在中日關係上，美國智庫安全政策中心研究員紐夏認為，高市大勝，將強化她在外交上的立場，選後退縮的可能性更低，北京也會持續選前對她的憤怒和指控日本軍國主義復辟，中國海警船將持續逼近日本近海。日本明治學院大學國際研究教授密福特也預料，北京不會因她大勝，就在短期內讓中日關係恢復接觸。

日本前防衛事務次官島田和久提到，「中國最初的想法可能是試圖拉下高市政府；軟弱的政府根本不會被外國放在眼裡」。島田舉高市政治導師安倍晉三的例子，安倍於2012年日中關係緊張時再度拜相，他在全國性選舉連戰皆捷後，建立極穩固的政治基礎，「最後北京別無選擇，只能與安倍政府打交道」。

日本 川普 安倍

