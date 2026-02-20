圖／薛慧瑩

阿明的眼神瞬間黯淡了一下，像是被風吹滅的燭火。他低下頭，看著自己那雙破了洞、鞋底用硬紙板墊著的球鞋，聲音輕得幾乎聽不見：「知道了，媽。」

「知道了有什麼用！要爭氣！知道嗎？」母親指著阿明的鼻子罵道，唾沫星子飛濺，「我和你爸從農村出來，像狗一樣在這個城市裡刨食，是為了什麼？就是為了讓你不用像我們一樣！你要是考不上大學，你就去跳巴生港！」

林恩在一旁聽得心驚肉跳。她忍不住插嘴道：「媽，哥成績很好的，上次數學還考了滿分……」

「閉嘴！」母親猛地轉過頭，惡狠狠地瞪了林恩一眼，「大人說話，小孩子插什麼嘴？你若有你哥一半聰明，我也少操點心！去，把地上的塑膠瓶踩扁了，收進袋子裡！」

林恩咬著嘴唇，不敢再說話。她默默地走過去，開始踩那些塑膠瓶。每一腳踩下去，都發出「卡擦」一聲脆響。

這時候，一直坐在門口抽菸的父親站了起來。他是個沉默寡言的男人，皮膚被太陽曬得黝黑，像一塊沉默的岩石。他走過來，拍了拍阿明的肩膀。

「阿明，」父親的聲音低沉渾厚，帶著一股菸草味，「別聽你媽瞎咧咧。只要你能讀，爸就是把這把老骨頭拆了賣了，也供你。」

阿明抬起頭，看著父親。父親的眼睛裡布滿血絲，但那眼神是堅定的。那一刻，阿明感覺鼻子一酸。

「爸，我會努力的。」阿明咬著牙說。

「嗯。」父親點了點頭，轉身又坐回門口的小馬紮上，繼續捲他的旱菸。煙霧繚繞中，他的背影顯得格外孤獨而沉重。

●

【阿明的日記 5月20日 晴】

模擬考成績出來了。物理最後兩道大題我完全沒做出來。看著那個分數，我覺得天都要塌了。

如果考不上公立大學，我就沒錢去私立。如果沒書讀，我就只能一輩子在這垃圾堆裡打轉，像爸一樣，或者像媽一樣。

我喘不過氣來。這間屋子太小了，小到連我的夢想都伸展不開。每次一閉眼，我就覺得自己被埋在了廢紙板堆下面，透不過氣。

【阿明的日記 6月8日 雨】

今天經過茨廠街的精品店，櫥窗裡有一個紅色的髮夾，上面鑲著那種廉價的水鑽，在燈光下閃閃發光。阿恩那天盯著看了好久，她說戴上它肯定像公主。

我想把它買下來。可是我摸遍了全身口袋，只有兩個硬幣。

連讓妹妹笑一下的錢，我都沒有。

我是個廢物。

【阿明的日記 6月15日 陰】

今晚家裡又吵架了。媽摔了碗。我躺在床上，聽著下鋪阿恩均勻的呼吸聲，突然有一種想毀滅一切的衝動。

這床太擠了。我甚至能感覺到她翻身時被子的摩擦聲。這種距離是不對的、是不道德的，可我無處可逃。我的身體裡好像住著一隻野獸，牠被這間屋子逼瘋了，牠在咆哮，想要撕碎點什麼，好讓自己逃出去。

我怕我會毀了她。我怕我會毀了我自己。

【阿明的日記 7月2日 暴雨】

成績單下來了。差三分。

三分。我就被那個光明的世界擋在門外。

媽還在外面罵我沒出息，說我不如隔壁阿強。阿強去新加坡 當苦力了，她說那是「本事」。

我不懂。為什麼書讀不好就是沒出息？為什麼這間屋子這麼擠？為什麼我活著就是為了給別人當梯子？

我想逃。哪怕去死，或者變成鬼，只要能離開這張床、離開這個籠子。

阿恩在下面翻身了，她的手露在被子外面，那麼白、那麼脆弱。

那隻野獸要衝出來了。

●

那個悶熱的午後，噩夢降臨了。

那天父親沒回來，母親為了多掙幾塊錢，去幫一家餐館洗盤子。屋子裡只有林恩和阿明。空氣黏稠得像是融化了的膠水，讓人呼吸困難，只有那台舊風扇在「嘎吱、嘎吱」地響。

林恩正在午睡，穿著一件洗得發白的短袖汗衫，露出細弱的白皙手臂。迷迷糊糊中，她感覺床動了一下，床板發出疲憊的呻吟。

阿明下來了。

他沒有去拿書，也沒有去倒水。他站在林恩的床邊，呼吸急促得像個風箱，沉重而紊亂。

林恩睜開眼，看到阿明的臉。那張臉扭曲著，平時清秀的五官此刻變得猙獰而陌生，額頭上全是冷汗，眼神裡有一種讓她毛骨悚然的狂熱、恐懼，還有一種被壓抑到極致的、扭曲的飢餓。

「哥？」林恩剛想坐起來。

阿明突然撲了上來，一把摀住了她的嘴。他的手掌冰冷，帶著一股鐵鏽的味道，還有長年握筆留下的薄繭。

「別叫！求你了，別叫！」阿明的聲音帶著哭腔，像是絕望的哀求，身體劇烈地顫抖著，「妹……哥控制不住了……哥是畜生……別叫！求你了……」

那一刻，世界崩塌了。（三）