「為什麼啊？那個姓卓的是不是給你灌了什麼迷魂湯？」吳華鋒問，「他到底說了什麼、做了什麼，能讓你這麼相信他？爸還不知道這事呢，如果他知道你和這個姓卓的來往，說不定會過來跟他拚命。」

「你如果還認我這個姊姊、如果還有一點仁慈之心，我希望你能在他那幫我守口如瓶。」吳曉燕說，「我再說一次，卓正仁沒有殺我媽。」

「我憑什麼信你？」

「隨便你信不信。我早就說過，這是我媽的事，與你無關。你有你自己的媽。至於路敏麗，如果她再跟我聯繫，我會轉告她，讓她聯繫你的。」吳曉燕的手機響了，她看了一下，「我得走了。單位有事。」

「你不能走。」吳華鋒著急地說，「我不可能讓我的親姊和一個殺人犯天天攪和在一起！我不知道他接近你有什麼目的，但是，不可否認的事實就是，他殺過人、坐過牢，絕對不是什麼可以讓人放心的人。」

吳曉燕無奈地嘆了一口氣，把手機上剛收到的信息給吳華鋒看了，果然是工作單位發過來的。

「我現在必須得回單位去處理一些事情。」吳曉燕苦笑了一下，「小弟，我不是傻子，也沒有中邪，我現在做出的所有選擇，都是有原因的。至於原因是什麼，我不認為我有這個義務必須告訴你，因為，這是我自己的人生。」

說完這些，吳曉燕走了。

8

姊姊一定是瘋了。吳華鋒想，同時他也覺得自己必須得做點什麼。逃避不是辦法，思來想去，他決定直接去找那個男的。（二五）