我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

去問愛麗絲（二一）

桑文鶴
聽新聞
test
0:00 /0:00

吳華鋒點點頭。

「吳曉燕的媽媽，叫艾萍萍，是多年前一起殺人案的受害者。」黃警官說，「殺她的人就叫卓正仁。」

7

吳華鋒的腦子很亂，在車裡坐了很久，抽了半包菸才冷靜下來。姊姊知道卓正仁的真實身分嗎？他接近姊姊又有什麼目的？他和路敏麗又是什麼關係？

因為目前沒有證據，證明姊姊陷在任何的危險裡，無案可立，黃警官能做的十分有限。只能建議吳華鋒好好和吳曉燕談談，弄清楚現在的狀況。不過，在吳華鋒離開派出所之前，黃警官倒是想起了一件事。

他說上次吳華鋒來所裡看完路敏麗的監控後，他找到了那個載過路敏麗的司機。司機回憶說，當時路敏麗是在文化宮附近下的車。

吳華鋒皺了一下眉頭，文化宮在西邊，他想不明白路敏麗去那幹什麼。

「我又調了那附近的監控來看。然後看見她在那見了一個人。」

「是不是那個姓卓的？」吳華鋒問。

「不是。」黃警官點了一下，把一張事先抓拍好的視頻截圖，點開來給他看。

吳華鋒湊近了一看，和路敏麗一起出現在畫面裡的，是姊姊吳曉燕。

「這是幾號的事？」他問。

黃警官說出了一個日期。

吳華鋒心底一驚，這不是姊姊跟他說過最後一次見吳曉燕的時候，而是在那之後。地點自然也不是姊姊說過的超市。可姊姊為什麼要騙他？

黃警官找到了那個片段，又回放了一下。

不知道兩個人在討論什麼，但是光看表情和肢體動作，兩個人當時的情緒不錯，應該是在說什麼讓她們感到高興的事。

問題越聚越多，像一團氣，聚集在吳華鋒的胸口。他一刻也無法再等，出了派出所，就給姊姊打了電話。（二一）

上一則

那塊心裡的牛排

延伸閱讀

去問愛麗絲（一）

去問愛麗絲（一）
陳漢典Lulu喜帖曝光…婚宴日期地點「全都藏不住了」

陳漢典Lulu喜帖曝光…婚宴日期地點「全都藏不住了」
台北隨機殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今羈押

台北隨機殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今羈押
台北隨機殺人案1傷者有愛滋 疾管署祭3措施 預防性投藥

台北隨機殺人案1傷者有愛滋 疾管署祭3措施 預防性投藥

熱門新聞

文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45

老公不見了

2026-01-25 01:00

你需要一個包包

2026-01-23 01:00
（圖／123RF）

玳瑁貓

2026-01-22 01:00

說健忘

2026-01-20 01:00
譯者施清真收藏的阿迪契出版作品、譯作。《未竟之夢》是阿迪契繼《美國佬》之後的小說新作，兩本作品相隔十二年。（圖/作者施真清提供）

女性夢想，全脫離不了因緣？

2026-01-21 01:00

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿