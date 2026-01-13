拇趾外翻，須戒高跟鞋。她從三吋減到兩吋，再到一吋半，真不能再減了，再低就沒跟了。短靴緊包著右腳，不客氣地壓迫那個隆起的大腳骨。

何文鈺一陣心疼。心疼自己疲累的腳，心疼從西班牙帶回來的靴。她對它一見鍾情，讓出行李箱寶貴的空間，連盒帶靴迢迢帶回。每次穿上，她便又是那個精力充沛、聰明能幹的何文鈺。

世間的責任和煩惱何其多。兒子逃學去網咖，女兒宣稱喜歡一個女同學，周松泉跟她相敬如冰，心不在她這兒，還怪她事業心太重。她陸續抓到學生用AI 槍手寫報告，最近的這次最「瞎」，連作品都錯了，報告內容卻能緊扣課程主題自圓其說。學生被抓包後跟她求情，說他有參與課堂報告啊、作者的書真的有看啊，實在是打工太忙，沒有發現錯誤。

這樣沉重的世間，她需要能飛翔的鞋。

突然記起今晨最後一個夢，那是一個動漫畫面：長髮女孩升起在半空中，深而亮的眼睛看著她，帶著淡淡的嘲諷和憐憫。

你怎麼能飛？

你不能嗎？

那一刻她記起自己是能飛的，於是笨拙地划動雙臂，吸氣、踢腳。周松泉悶哼一聲，翻個身。

有人在笑。她打量四周，小巷裡一個人也沒。

那人又笑了，有點得意。她退後幾步，那裡岔出去一條小徑，有棵雞蛋 花，像她的大腳骨一樣歪斜的老幹，分岔向上再分岔。許多細密交織如傘骨的枝幹，長滿長橢圓形的深綠色葉子，跟雞蛋同樣外白內黃的花已經落盡。

她記起自己曾撿雞蛋花插在耳後，像月曆上倩笑著的女郎。後來她長大了，忙得再也看不見什麼落花。這不是老家附近那棵，那棵早就不在了。

「呵呵呵，真的嗎？」（三四）