風鈴（四）

草白
徐卉笑著說：「你只要喝醉過，就知道這東西有多迷人了。」

米亞沒吭聲，她當然知道這東西的威力。她還知道，人一旦喝了酒，就會變成另一個人，一個自己也不認識的人。這種事情曾在米亞的母親身上發生過。喝醉酒後，她的母親既能閉著眼睛唱歌，還能將哥哥的香菸和撲克牌扔進火堆裡燒掉。她罵罵咧咧，把鍋碗瓢盆摔得震天響。這樣的母親，米亞只見過一次，卻永遠也忘不了。

究竟從哪一天開始，她想要將這一切原封不動地告訴趙波？除了趙波，她好像沒有對任何人動過這樣的念頭。此刻，這個房間裡的女人，是米亞認識的人中離趙波最近的一個，是不是應該跟她說點什麼？

米亞不知覺地伸出手，去搆那個杯子。杯壁居然是溫熱的，似乎有來自爐火的餘溫黏附在上面。空氣熱乎乎的。她忍不住喝了一口，她感到自己的身體在晃動，就像大風吹向湖面，湖水搖晃著要站立起來。

「這就對了嘛。」徐卉俯下身，要往她的杯子裡繼續倒酒。

這回，米亞沒有推辭。她笑咪咪地看著那只被重新註注半滿的酒杯，卻沒有馬上去喝。

「你以前也喝過吧？」徐卉忽然問道。

米亞沒吭聲，她不知道徐卉想問什麼，或許與趙波有關。此刻，她有一種感覺，趙波就在這屋子附近，他能看見她，卻不打算見她。每次，當她想要離另一個人更近些，馬上就會有一種力量站出來，將他們分開。（四）

