就在王建凱想著，要怎麼提醒王建東給父親複查的時候，王建東發來了微信 消息，說父親又尿血了，而且比較嚴重，已經住院了。

王建凱忙打了電話，手機屏幕上，王萬昇氣色還好，但是卻顯得有些疲憊：「大凱啊，你幹啥呢？」

王建凱看著父親：「爸，你還好吧？我聽東子說，你又尿血了？」

王萬昇點點頭：「嗯。已經吃了藥了。這不，在醫院裡輸液呢！」

王建凱在手機裡看見了輸液管：「輸了幾天了？你現在覺得好一點了嗎？」

王萬昇點點頭：「好多了！今天小便顏色已經恢復正常了。」

王建凱稍稍鬆了一口氣：「那你吃飯還可以吧？」

王萬昇虛弱地笑了一下：「吃還行，今天早上，吃了一碗漿子、一個雞蛋 、一個包子。」

王建凱點點頭：「真不錯！」

王萬昇卻立刻又嘆息了一聲：「就是總覺得累！我尋思著是不是不好的病！」

王建凱忙搖頭：「爸，你不過是尿路感染，這也是老年人常見的。覺得累也是因為你年紀到了，像我，現在也常常覺得精力不如以前了。」

雖然屏幕上王萬昇只露出來半張臉，但是聽見王建凱的話，眼睛裡就不像剛才那麼緊張了：「也是。」

王建凱又問道：「我二姊去看你了嗎？」王萬昇點點頭：「她現在就在呢。建蘋，是大凱！」

建蘋出現在王萬昇腦後，圓圓胖胖的臉上微笑著：「王建凱！」王建凱忙對著手機揮揮手：「二姊！」建蘋笑著：「你幹啥呢？」王建凱說：「沒幹啥。你什麼時候到的？」

建蘋笑著：「我剛來不一會兒。爸還行，早餐吃了不少。這不，東子回家了，準備午飯，說要給爸做條魚。」（一七）