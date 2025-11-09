我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

父親病了（一七）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

就在王建凱想著，要怎麼提醒王建東給父親複查的時候，王建東發來了微信消息，說父親又尿血了，而且比較嚴重，已經住院了。

王建凱忙打了電話，手機屏幕上，王萬昇氣色還好，但是卻顯得有些疲憊：「大凱啊，你幹啥呢？」

王建凱看著父親：「爸，你還好吧？我聽東子說，你又尿血了？」

王萬昇點點頭：「嗯。已經吃了藥了。這不，在醫院裡輸液呢！」

王建凱在手機裡看見了輸液管：「輸了幾天了？你現在覺得好一點了嗎？」

王萬昇點點頭：「好多了！今天小便顏色已經恢復正常了。」

王建凱稍稍鬆了一口氣：「那你吃飯還可以吧？」

王萬昇虛弱地笑了一下：「吃還行，今天早上，吃了一碗漿子、一個雞蛋、一個包子。」

王建凱點點頭：「真不錯！」

王萬昇卻立刻又嘆息了一聲：「就是總覺得累！我尋思著是不是不好的病！」

王建凱忙搖頭：「爸，你不過是尿路感染，這也是老年人常見的。覺得累也是因為你年紀到了，像我，現在也常常覺得精力不如以前了。」

雖然屏幕上王萬昇只露出來半張臉，但是聽見王建凱的話，眼睛裡就不像剛才那麼緊張了：「也是。」

王建凱又問道：「我二姊去看你了嗎？」王萬昇點點頭：「她現在就在呢。建蘋，是大凱！」

建蘋出現在王萬昇腦後，圓圓胖胖的臉上微笑著：「王建凱！」王建凱忙對著手機揮揮手：「二姊！」建蘋笑著：「你幹啥呢？」王建凱說：「沒幹啥。你什麼時候到的？」

建蘋笑著：「我剛來不一會兒。爸還行，早餐吃了不少。這不，東子回家了，準備午飯，說要給爸做條魚。」（一七）

微信 雞蛋

上一則

台90歲作家黃春明筆耕不輟 寫「山爺」：人是需要鼓勵的

延伸閱讀

父親病了（一一）

父親病了（一一）
還留著她的微信分享日常…喪母6年 胡歌稱走不出傷痛

還留著她的微信分享日常…喪母6年 胡歌稱走不出傷痛
員工腳痛請假 微信步數超1.6萬被開除 法院這麼判

員工腳痛請假 微信步數超1.6萬被開除 法院這麼判
父親病了（二）

父親病了（二）

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

談退休理財

2025-11-03 01:00

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？