相約在日落時分（全文完）

韓秀

阿曼達胸有成竹：「明天，我下班以後，日落時分，明天好天氣，應當是滿天霞光的時候……」

謝爾蓋也胸有成竹：「您喜歡跳舞嗎？」

阿曼達不好意思地說：「我只會跳華爾滋……」

謝爾蓋開心地笑了：「太好了，華爾滋。」

阿曼達正色道：「我明天會仔細研究閣下舞校的圍牆，準備在大門兩側安裝兩個漂亮的大櫥窗。我也會研究貴校學生跳舞的場所，尤其是室內光線的部分，將資料提供給我們的攝影師。他非常專業，拍出來的照片品質很高，價格也不便宜；而且，最重要的是，他拍攝的照片有版權，您同您的學生不可以自行翻拍、掃描、數位化。他會同您簽一份合約，保障ㄥ權益，當然，如果客戶需要更多照片，他可以加印，品質同樣好，價格就比較便宜了……」

有關照片的版權之類，謝爾蓋一直點頭，點到阿曼達滿意為止。讓他心跳加快的意念卻是，明天日落時分，就可以見到這位可人兒了……他開口喃喃問道：「還有什麼？」

阿曼達理直氣壯地說：「我也是老派的人。我喜歡孩子，我希望先有一個女兒，然後再有一個兒子，姊姊可以照顧弟弟……」然後、然後，她看到了世界上最溫柔、最多情、最澄澈的微笑，頓時感覺很不好意思，當機立斷：「晚安，明天見。」

「明天見。」屏幕轉暗。謝爾蓋還在喃喃自語：「我們會有一個女兒，她會取名娜斯塔西亞，我少年時的第一位舞伴就是一位娜斯塔西亞。我們也會有一個兒子，他會取名阿納托利。我同阿曼達會在這裡開枝散葉……」（全文完）

