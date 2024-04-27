最後一名溺水者（一四）

說到這裡，他雙手亂抖，比劃著當年在水中掙扎的模樣，臉上第一次浮現落水者的表情。

「後來的事，你們都知道了。他把我頂上岸後，自己卻掉了進去。等我反應過來，已經來不及了，水面上看不見他了……」說到這裡，他嘴裡發出類似嗚咽的聲音，臉上卻乾巴巴的，沒有一滴眼淚。

之前，她一度懷疑父親是自殺，她甚至懷疑母親也如此認為──儘管母親什麼也沒說。她的懷疑一度淹沒了對父親的記憶。

「是我對不住你媽，也對不住你……」

「你早應該告訴她的──」廖青叫嚷著，頭一次為母親鳴不平。

「實在對不住……」

「這些年，我媽一直心裡內疚，認為自己沒有好好待他……」她帶著哭腔，心裡卻如釋重負。下次回去，一定要把這一切告訴母親，兩個人最後談一次。不管真相如何，做為唯一的倖存者，叔叔的話不可不信。

關於一個人溺水後的最後時刻，她讀過書，也看過紀錄片。

有一天，當她將父親也代入其中，從此，整個過程宛如行雲流水般在她腦海裡隨意插播，毫無障礙。

溺水二十秒時，父親雙臂舞動、雙腿亂蹬。為防止水流進入，他下意識地屏住呼吸，灌入口中的水始終含著，因此嘴裡只發出輕微的哼哼聲，無法向外界發出求救信號。溺水三十秒，父親的身體開始下沉，求生本能促使雙腿亂踢亂蹬，耳朵因進水無法正常聆聽，肺部儲存的氧氣被急速耗盡。溺水四十秒，窒息感進一步加劇，身體無法自由移動，父親由胡亂掙扎到放棄掙扎，肺裡不斷進水致呼吸急促、喘氣和咳嗽。溺水一分鐘，父親四肢慢慢下沉，意識逐漸模糊。（一四）