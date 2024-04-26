他害怕什麼呢？

魯卡想來想去，終於明白自己沒有女朋友的原因了。那是他內心害怕承擔家庭責任、養兒育女的責任；還有害怕失去一個人的自由。他想，大凡一個人待久了，生活上已經習以為常，根本不需要多一個人在自己身邊晃來晃去。

轉眼就到了周末，理查德再次與魯卡鬧翻後，約定一塊兒去釣魚 的事，也就泡湯了，魯卡感到有點可惜。這該死的理查德，那麼喜歡吵架，莫非安妮老師在家裡都順著他吧？當然別人家的事，魯卡管不著，也不想管。魯卡喜歡魯迅說的：「躲進小樓成一統，管他冬夏與春秋。」

一個男人活著不容易。一個單身男人，孤零零地在海外打拚，更加不容易。父母看重的是他的博士學位，光鮮的表面，是他們炫耀吹牛的資本。可父母哪裡知道漫長的文科讀博生涯，他要熬過多少道坎？如今已成了助理教授的他，依然在煎熬中，誰知道他能不能順利晉升成終身教職呢？

魯卡想想都傷心。

這一路走來，還不都是魯卡自己咬緊牙關，舔著自己的血熬過雪夜、熬過無助和絕望。所以，魯卡覺得自己才是自己的救世主。一想到這裡，魯卡就迫不及待地坐到書桌前寫論文。畢竟文科教師，除了給學生上課，還有發表論文的任務。如果沒有英文論文發表，那晉升終身教職，很容易就會被卡死了。魯卡不想被卡死，只能冥思苦想地、絞盡腦汁地寫；然後花錢讓美國土著教師，修改一下英語語法。

說出去都難為情，一個已經拿到美國博士學位的人，在語法上仍然會出現錯誤。語言這種東西，半途出家總歸不行。何況魯卡在美國的大學裡教中文，上課、下課都會和學生中文對話，與搭檔汪小吉，講的全是普通話。（二二）