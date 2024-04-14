我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

魯卡（一○）

顧艷

他給魯卡倒了一杯，也給自己倒了一杯。這時安妮老師從廚房端來了牛排、土豆、炸魚等，還端來一個大蛋糕。安妮老師插上生日蠟燭後，茜茜為她父親唱起了生日歌。魯卡也跟著唱起來，理查德就在歌聲中許了願，吹滅了蠟燭。他高興地與魯卡說：「生日，過一年少一年。我這年齡養兒養女、養一群閹牛，埋頭苦幹賺來的錢，就是付各種帳單。」

「人生就是這樣，生孩子、養孩子，傳宗接代。我還沒有這福分呢！」魯卡說。

「唉，你是大教授，專心學問，不可同日而語。」理查德一邊說，一邊走進小恩的房間，將他請了出來。小恩坐到姊姊茜茜旁邊說：「又不是我過生日，我不要吃蛋糕。」

茜茜說：「那你吃塊牛排吧！」

小恩總算給面子，點了點頭。

安妮老師上的最後一道菜是北京烤鴨，那是她去中餐館買來的。魯卡雖然不是北京人，但比之牛排，他更喜歡吃北京烤鴨。他用荷葉餅捲上幾塊烤鴨、蔥段、甜麵醬、蒜泥，咀嚼起來清口解膩，別有風味。

理查德對北京烤鴨沒有胃口，捲起來吃更嫌麻煩。他一杯接著一杯地喝酒，直喝得醉意朦朧。安妮老師坐下來吃飯時，他說：「嗨，你頭上有個月亮。」其實，這時魯卡也喝高了。他望著安妮老師，想起小恩拒絕他的禮物，說：「你應該給小恩看醫生治療，否則後果不堪設想。」

「對，我知道。」安妮老師說。

幸虧理查德喝醉了酒，沒聽清楚，否則他肯定會指責魯卡別有用心。因為理查德死活不承認小恩有抑鬱症，安妮老師確實還沒有帶小恩去看醫生。魯卡的提醒，讓安妮老師深感不安。（一○）

中餐館

上一則

湘西紀行（下）

下一則

好友張教授

延伸閱讀

拍美照被蠟燭點燃頭髮 溫碧霞嚇壞：差點毀容

拍美照被蠟燭點燃頭髮 溫碧霞嚇壞：差點毀容
我和復旦的留學生們

我和復旦的留學生們
網紅罹罕病有「雙子宮」引以為傲同時交2男友：沒劈腿

網紅罹罕病有「雙子宮」引以為傲同時交2男友：沒劈腿
音樂有助大腦健康 英研究 長者多唱歌、玩樂器防失智

音樂有助大腦健康 英研究 長者多唱歌、玩樂器防失智

熱門新聞

偷在賭城

2024-04-07 02:00

嫁與娶

2024-04-07 02:00

兒子學醫二三事

2024-04-09 02:00

最壞的打算

2024-04-05 02:01

倖存者

2024-04-08 02:01

老婆的第三座冰箱

2024-04-10 02:00

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房