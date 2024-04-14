他給魯卡倒了一杯，也給自己倒了一杯。這時安妮老師從廚房端來了牛排、土豆、炸魚等，還端來一個大蛋糕。安妮老師插上生日蠟燭後，茜茜為她父親唱起了生日歌。魯卡也跟著唱起來，理查德就在歌聲中許了願，吹滅了蠟燭。他高興地與魯卡說：「生日，過一年少一年。我這年齡養兒養女、養一群閹牛，埋頭苦幹賺來的錢，就是付各種帳單。」

「人生就是這樣，生孩子、養孩子，傳宗接代。我還沒有這福分呢！」魯卡說。

「唉，你是大教授，專心學問，不可同日而語。」理查德一邊說，一邊走進小恩的房間，將他請了出來。小恩坐到姊姊茜茜旁邊說：「又不是我過生日，我不要吃蛋糕。」

茜茜說：「那你吃塊牛排吧！」

小恩總算給面子，點了點頭。

安妮老師上的最後一道菜是北京烤鴨，那是她去中餐館 買來的。魯卡雖然不是北京人，但比之牛排，他更喜歡吃北京烤鴨。他用荷葉餅捲上幾塊烤鴨、蔥段、甜麵醬、蒜泥，咀嚼起來清口解膩，別有風味。

理查德對北京烤鴨沒有胃口，捲起來吃更嫌麻煩。他一杯接著一杯地喝酒，直喝得醉意朦朧。安妮老師坐下來吃飯時，他說：「嗨，你頭上有個月亮。」其實，這時魯卡也喝高了。他望著安妮老師，想起小恩拒絕他的禮物，說：「你應該給小恩看醫生治療，否則後果不堪設想。」

「對，我知道。」安妮老師說。

幸虧理查德喝醉了酒，沒聽清楚，否則他肯定會指責魯卡別有用心。因為理查德死活不承認小恩有抑鬱症，安妮老師確實還沒有帶小恩去看醫生。魯卡的提醒，讓安妮老師深感不安。（一○）