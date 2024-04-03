我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

桃花吊墜（一一）

水影

她是一個驕傲矜持的女子，話說到這分上，已經是她能做的極致了。曾凱聽了，眼睛閃過一抹特別明亮的光芒，他說：「我也是同樣感覺。你是我的天使。」

可是我不想做你的天使，我想做你的女朋友！這是姜桃的心裡話，她沒好意思說出來。

5

姜桃對於曾凱的一番心思，在心底裡千迴百轉。她天天盼望著曾凱向她表白，卻沒想到等來的是另一個人的告白。

姜桃在家休息了兩天就去上班了，她生病的日子，丁毅也是日日問候。她一上班，丁毅便又約她一起午餐。一見面，他就緊張地問道：「你生病的時候，是男朋友在照顧你嗎？」

「不是，我沒有男朋友。」姜桃淡淡地說道。她倒是希望曾凱是她的男朋友，奈何人家不表態。

丁毅聽了，明顯鬆了一口氣。

這段時間他們每周都有數次一起午餐，關係也是十分熟絡。姜桃發覺丁毅是個有計畫、有堅持的人，他午餐一般控制在十美元以下。丁毅說他年初買了房子，業餘時間主要在做家裡的小裝修，比如最近在給爐台後面的牆上鋪瓷磚。姜桃說丁毅了不起，到美國不到七年，就買房子了！丁毅說他對於人生的每一步都有計畫。

這天丁毅帶姜桃去了一家裝潢考究的中餐館。他體貼地為姜桃拉開椅子，首先給她叫了一個雞蓉粟米湯，體貼地說道：「你病剛好，喝點雞湯對身體好。今天這頓我請客，算是慰問。」

以前丁毅也說過要請客，但姜桃總是堅持AA。今天丁毅很堅持，姜桃也就由他去了。

丁毅接著又讓姜桃選菜，姜桃挑了個金菇豆腐，丁毅又選了雪豆炒肉，一面選，一面說：「你病剛好，吃清淡點。」（一一）

中餐館

上一則

金庸百年誕辰紀念 香港重現倚天劍、屠龍刀

下一則

我與霍亂擦身而過

延伸閱讀

MLB／天使播致敬影片 大谷脫帽回應 全場掌聲..最後被三振

MLB／天使播致敬影片 大谷脫帽回應 全場掌聲..最後被三振
桃花吊墜（四）

桃花吊墜（四）
MLB／天使播放影片致敬 大谷翔平脫帽回應全場掌聲

MLB／天使播放影片致敬 大谷翔平脫帽回應全場掌聲
桃花吊墜（三）

桃花吊墜（三）

熱門新聞

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。圖／報系資料照

席慕蓉憶齊邦媛來電告別：她的一生是「巨流河」的一生

2024-03-29 18:02
中國文化大學延攬孔子第76代孫孔令宜（中）出任中文系助理教授，她開設跨域人文課程，在上課時親自穿起明代衍聖公服，為學生演示山東曲阜孔府女官傳統服飾。（圖／文大提供）

孔子76代孫孔令宜 文大授課穿古風服裝吸睛

2024-03-26 07:00
齊邦媛與散文集《一生中的一天》封面合影。圖為齊邦媛2017年的受訪照片。(本報資料照片)

白先勇談齊邦媛：她是我的模範、她就是正氣歌

2024-03-31 19:54
華府櫻花季的美景。遠處白色建築即是傑佛遜紀念堂。（圖∕123RF）

櫻花劫

2024-03-31 02:02

還有誰在用手帕？

2024-03-30 02:00
圖∕可樂王

主任的氣味（上）

2024-03-29 02:02

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清