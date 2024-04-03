她是一個驕傲矜持的女子，話說到這分上，已經是她能做的極致了。曾凱聽了，眼睛閃過一抹特別明亮的光芒，他說：「我也是同樣感覺。你是我的天使。」

可是我不想做你的天使，我想做你的女朋友！這是姜桃的心裡話，她沒好意思說出來。

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姜桃對於曾凱的一番心思，在心底裡千迴百轉。她天天盼望著曾凱向她表白，卻沒想到等來的是另一個人的告白。

姜桃在家休息了兩天就去上班了，她生病的日子，丁毅也是日日問候。她一上班，丁毅便又約她一起午餐。一見面，他就緊張地問道：「你生病的時候，是男朋友在照顧你嗎？」

「不是，我沒有男朋友。」姜桃淡淡地說道。她倒是希望曾凱是她的男朋友，奈何人家不表態。

丁毅聽了，明顯鬆了一口氣。

這段時間他們每周都有數次一起午餐，關係也是十分熟絡。姜桃發覺丁毅是個有計畫、有堅持的人，他午餐一般控制在十美元以下。丁毅說他年初買了房子，業餘時間主要在做家裡的小裝修，比如最近在給爐台後面的牆上鋪瓷磚。姜桃說丁毅了不起，到美國不到七年，就買房子了！丁毅說他對於人生的每一步都有計畫。

這天丁毅帶姜桃去了一家裝潢考究的中餐館 。他體貼地為姜桃拉開椅子，首先給她叫了一個雞蓉粟米湯，體貼地說道：「你病剛好，喝點雞湯對身體好。今天這頓我請客，算是慰問。」

以前丁毅也說過要請客，但姜桃總是堅持AA。今天丁毅很堅持，姜桃也就由他去了。

丁毅接著又讓姜桃選菜，姜桃挑了個金菇豆腐，丁毅又選了雪豆炒肉，一面選，一面說：「你病剛好，吃清淡點。」（一一）