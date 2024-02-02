他從小獨立慣了，有時候會做出我無法預料的決定。路過城裡唐人街的時候，我還是停下車來，在一家中餐館 要了三道菜：京醬肉絲、魚香茄子和鍋包肉。兒子從小長到大都十分獨立，做什麼事情很少問我的意見。這其實也是我從小讓他養成的習慣，我們夫妻兩個都是醫生，哪有那麼多時間陪伴兒子呢？

兒子大了，也有自尊了，為了以防萬一，我還是要了這三道菜。如果他真的帶女朋友回來了，我也算是尊重了他的意見。即使兒子聽我的話，沒有帶女朋友回來，這三道菜我自己來消化，也不是什麼大問題。大不了第二天，還可以當作午飯帶到醫院。

我先生艾爾森今天是夜班，會很晚才回來。兒子應該也是知道他爸爸今晚值夜班的，不知道為什麼決定帶女朋友回家來吃飯。再說了，按照我們華人 的傳統（我先生雖然是本地白人，但我一直覺得，我們家有些事情就應該按照華人的傳統來做），第一次帶女友回家吃飯，不應該提前定下來，並做一些準備嗎？這樣看來，也許弗蘭茨是鬧著玩呢？可能他們只是關係稍微好一點的同學？

我提著那個裝了三份中餐的大紙袋，決定再去買點水果。我常去的水果店離這家中餐館也不遠，只隔了一條街。

走到路口的時候，綠燈剛剛變成了黃燈。我站在路口等著過馬路，心中還在想著林祥他媽媽提到的那個叫鄧秀蘭的女孩子。這個鄧秀蘭和兒子口中提到的鄧秀蘭，是否是同一個女孩子？我心中有某種預感，我隱隱覺得一定就是同一個人。

紅燈變成了綠燈，我穿行在熙熙攘攘的人流中。正是傍晚下班時間，唐人街很熱鬧，好像一下子城裡的人們都湧入到這裡一樣。（七）