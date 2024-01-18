整個廣場屬於我（四）

嬌滴滴的楊雪梅知道兔子愛吃沙葛葉，托尼頗覺意外。而且，她是上哪找來這麼一大把新鮮沙葛葉的呢？楊雪梅說，她住的社區有人在綠化帶種了好幾排沙葛，她摘些來孝敬小白和小灰灰，希望托尼今天把她的頭髮弄好一點，再弄第四次可就破產 啦。

托尼說；我的職業操守遠近聞名，你愛不愛我的兔子，我都要把你弄得漂漂亮亮。

楊雪梅拋給托尼一個嬌嗔的媚眼，低頭看著籠子說：小白兔、小灰兔，看看我對你們有多好。等以後托尼師傅要殺你們紅燒，你們記得提醒他多放辣椒，還要分幾塊兔肉給我吃，我喜歡吃辣辣的兔肉啦。

托尼幾年前首次見到楊雪梅時大吃一驚，人世間怎能有如此妖嬈的女子？她的每一個眼神、每一個微笑、每一聲嬌嗔，都能喚醒男人身上的野性。老實人托尼當時以為她跟自己年紀相當，一再夢到人家。過了很久，才從曾經是楊雪梅工友的老鄉口中得知，楊雪梅比自己大了一輪。縱是知道了年齡相差巨大，妻子在鄉下老家的托尼夜裡還是沒完沒了地夢到人家，疑似中邪……後來老鄉到他這裡喝酒，半醉時跟他講楊雪梅年輕時的事──

山區姑娘楊雪梅，技校畢業後成為兩個貧富懸殊城市對口扶貧的受益者，直接從學校來到了珠三角。十八歲的姑娘水靈靈，美到沒法說，不少青年男工在她身邊嗡嗡轉。楊雪梅二十歲出頭嫁給家境不錯的本地青年，一位又帥又壯的體育老師。多年以後人們還記得，她與未婚夫手牽手給工廠的每個科室、每個工位發喜糖的場景。（四）