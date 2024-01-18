我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

整個廣場屬於我（四）

李東文

嬌滴滴的楊雪梅知道兔子愛吃沙葛葉，托尼頗覺意外。而且，她是上哪找來這麼一大把新鮮沙葛葉的呢？楊雪梅說，她住的社區有人在綠化帶種了好幾排沙葛，她摘些來孝敬小白和小灰灰，希望托尼今天把她的頭髮弄好一點，再弄第四次可就破產啦。

托尼說；我的職業操守遠近聞名，你愛不愛我的兔子，我都要把你弄得漂漂亮亮。

楊雪梅拋給托尼一個嬌嗔的媚眼，低頭看著籠子說：小白兔、小灰兔，看看我對你們有多好。等以後托尼師傅要殺你們紅燒，你們記得提醒他多放辣椒，還要分幾塊兔肉給我吃，我喜歡吃辣辣的兔肉啦。

托尼幾年前首次見到楊雪梅時大吃一驚，人世間怎能有如此妖嬈的女子？她的每一個眼神、每一個微笑、每一聲嬌嗔，都能喚醒男人身上的野性。老實人托尼當時以為她跟自己年紀相當，一再夢到人家。過了很久，才從曾經是楊雪梅工友的老鄉口中得知，楊雪梅比自己大了一輪。縱是知道了年齡相差巨大，妻子在鄉下老家的托尼夜裡還是沒完沒了地夢到人家，疑似中邪……後來老鄉到他這裡喝酒，半醉時跟他講楊雪梅年輕時的事──

山區姑娘楊雪梅，技校畢業後成為兩個貧富懸殊城市對口扶貧的受益者，直接從學校來到了珠三角。十八歲的姑娘水靈靈，美到沒法說，不少青年男工在她身邊嗡嗡轉。楊雪梅二十歲出頭嫁給家境不錯的本地青年，一位又帥又壯的體育老師。多年以後人們還記得，她與未婚夫手牽手給工廠的每個科室、每個工位發喜糖的場景。（四）

破產

上一則

湖畔往事（九）

下一則

海洋超能力

延伸閱讀

僑領周德昭葬禮 10日玫瑰崗舉行

僑領周德昭葬禮 10日玫瑰崗舉行
花車上的動物世界獅吼猿嬉

花車上的動物世界獅吼猿嬉
加州電費1/1開漲 每家庭月增34.5元

加州電費1/1開漲 每家庭月增34.5元
鍾欣凌曾幾乎崩潰 萌生跳樓念頭

鍾欣凌曾幾乎崩潰 萌生跳樓念頭

熱門新聞

周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

2024-01-11 06:00

幸福的退休生活

2024-01-12 01:00
想樂∕圖

母親與她的兄姊

2024-01-14 01:02

難忘的一餐

2024-01-13 01:01

街頭相遇

2024-01-15 01:28
童年故居高遠村只剩下破舊空屋和蔓生野草。（圖片提供∕王慧敏）

回到童年故居

2024-01-15 01:02

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕