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騎腳踏車的人（二二）

韓秀

琳達馬上決定將雜誌社的工作放在下午，整個上午，精神最好的時間全力以赴，完成修復這條桌巾的收尾工作。

布魯塞爾的收藏家依約寄來了美國聯合航空公司頭等艙不定期來回機票，琳達也在兩個多禮拜的時間裡，高質量完成了這件修復工程。芮內請曼特從儲藏室取出那個路易威登行李箱。箱子打開，裡面用棉紙疊放著十二條與桌巾同一款式的餐巾。琳達捧出一條，攤放在工作台上，看到了餐巾邊緣著名的「龍牙針腳」，每個針腳跨越兩根布絲，不禁讚嘆出聲。

裹著厚圍巾的芮內微笑著，指揮兩位年輕人將桌巾摺疊起來，包上棉紙，妥貼地收進箱子。同時放進去一只小工具箱，讓琳達選取不可或缺的工具：「在布魯塞爾，你一定有機會當場示範，自己用慣的工具比較趁手。」

琳達點頭，用心選了整整一盒工具，每取一件，都讓芮內深深點頭。

工作台在輝煌的燈光下，閃耀著老木器溫潤的光澤。芮內僵硬、彎曲的手指拂過桌面，禁不住垂淚。兩個年輕人仍然用那塊細布蒙住桌面。芮內勉力挺直身軀，一步步走上樓去，沒有再回頭。

在書房裡，芮內口述一封介紹信。在信中，她稱琳達‧庫克是她唯一的傳人，能夠以博物館級的質量，修復任何古老織品。曼特用他苦練多年的花體字書法，將這封信寫在一張有浮水印的佛羅倫斯公文紙上，在落款處用了芮內的鈐印。

第二天，曼特帶著這封信。來到律師辦公室。律師以公證人身分，使這份文件具有法律效力。律師親切地接待了曼特，將文件做了副本留存，問候了芮內，祝福琳達一路平安，親自送曼特出門。（二二）

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