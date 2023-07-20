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12B03租客（二三）

紅山玉

就這些東西，冰箱可是真乾淨。這哪像是一個過日子的留學生啊？冰箱的頂上，竟然放著三箱方便麵，方便麵就是這孩子的主食。我的判定絕不會出錯，這孩子算是廢了。他的父母如今在哪裡？誰是他的擔保人？我想等明天空閒下來去看看文件，到底誰這麼粗心大意，做了這孩子的擔保人？

我和阿蘭還在忙忙碌碌地收拾著，門口有人敲門。我過去一看，是丁香。你們兩個到我那裡再去看看吧，我那兩千刀買的沙發算是廢了。還有我那些書，都分不清哪本是哪本了。

她一邊往裡走、一邊將眉毛皺了起來，我知道她這是聞到了異味。我只好安慰她：你先下去慢慢收拾著，我們收拾完這屋子，就馬上下去。

那你們一會兒下去看。說完她捂著自己的嘴巴，就往門外走。

我和阿蘭能去嗎？我們去聽她的磨嘰？聽她的抱怨？這件事還得哈德先生或者公司上層出面，我和阿蘭只是最底層的維修工。我們倆除了老老實實地幹活，也做不出任何有價值的決定。

我剛把手裡的黑色垃圾袋子填滿，正準備繫緊袋子口的時候，我腰間的對講機響了起來。隨後阿蘭腰間的手機也響了，他手機的鈴聲竟然設置的是我們本土也是國際歌后席琳‧迪翁的那首〈我心永恆〉，前幾天我記得還不是這個曲子。阿蘭老兄竟然如此喜歡音樂，這我還是頭一次知道。

湯姆，你趕緊來！出事了！

我扔下還沒繫上的垃圾袋趕緊跑，那邊阿蘭也接著公司的電話。

哈德開著他的藍色豐田車，帶著我和阿蘭奔向城裡最高的大橋。高速公路上，幾輛警車在應急車道上鳴叫著，旁邊快速行駛著的車輛都給警車讓路。（二三）

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