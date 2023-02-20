托尼所了解的任性（二○）

之前天天與紅蓮視頻，聊的都是家長里短的小屁事，沒聽她說過鄰居家有誰要生孩子。

大哥說：嗨，那孩子都一歲啦，去年春節在上海出生的。

他們這個鄉鎮，或者說他們全縣，甚至更大範圍內，習慣了孩子還未出世，便要「預約」好算命先生。等孩子落地，就給批註生辰八字，叫「請童關」。其實通俗講就是批命，童關上清楚明白寫著該名孩童宜啥忌啥，比如三歲前忌火、六歲前忌水、八歲有貴人提攜，或者這孩子長大以後，適宜從事何種職業等等。主人家不用跟先生報告孩子的生辰八字，人家自己能弄清楚，也不知是從哪打聽到的，從未出過差錯──這多少帶著傳奇色彩。

現在有互聯網和手機 也就罷了，托尼和他大哥出生那個年代，別說互聯網和手機，村裡連個固話都沒有！這從另一個角度印證了，「童關組織」在很多年前已經盤根錯節、枝繁葉茂，無處不在、無孔不入。

最近這些年，童關管的時間沒有以前長了，批註到十二歲戛然而止。不知是不是現在社會變得複雜，而算命先生的水準還停留在舊時代，不敢推算太長時間以後的運程。托尼和他大哥的生辰八字沒啥問題，見風長，只說長大以後不宜與父母同住，須得出遠門去謀生──這其實等同於廢話，在剛剛過去的三十多四十年中，他們村裡九成以上的男子，都會在二十歲之前去外地打工謀生。

到了他們妹妹出生，童關上寫著：三歲前忌火。妹妹八月底出生，到了八月下旬，還差三天滿三歲，妹妹晚飯後追著黃狗玩，從門口玩鬧到灶邊，一塊木炭爆開，飛濺到她小臂上，傷癒，留下一個杏仁大的疤──其實灶裡只剩下零星炭火，誰也料不到還能整出這個事。（二○）