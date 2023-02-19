托尼所了解的任性（一九）

直到小邱初中畢業，才從老家來到廣東的母親身邊。十九歲來到廣東佛山時，托尼經常上小邱家裡吃飯，小邱的父親，他沒有見過。現在小邱的母親年紀大了，每天為生活東奔西跑，也從未見過她身邊有什麼男人。托尼有時喝了酒，想問小邱有沒見過自己的父親，不敢問。

今年和去年，春節前搶票變得容易。過年外出旅遊的人少了，回鄉團聚的人也少了，搶票自然不困難。托尼原本買了三天前的票，後來見到髮廊生意這麼好，想多弄一點錢，退了票，重新買年廿八晚上的──車上睡一覺起來，就是除夕清晨，不能更晚回去啦。

這三天很值，收入能頂平時半個月。主要是燙髮、染髮的人多，價錢不是單純剪頭髮比得了的。托尼對小邱說，可能現在的人壓力大，很多人年紀不大，頭髮卻很白，白髮率明顯比前幾年提高了。

小邱說：不明白為什麼這麼多人燙頭，頂著厚厚的頭髮，不熱嗎？

托尼說：這你就不懂了，今年燙頭的也比往年多，尤其是男青年，有人還帶著畫冊圖片來，要求照著樣子做。不管經濟好不好，過年弄頭髮這個事，多貴大家都捨得。

在杭州打工的大哥幾天前已經回到家，借了輛汽車 去車站接托尼，是一輛白色的桑塔納。汽車在臘月的雨夾雪中，慢慢開進托尼熟悉的村莊，遠遠便見到他們家門外有很多人。托尼暗中竊喜，以為老婆、孩子和父母在門外列隊歡迎自己。走到近處才知道，人家是在鄰居的門外觀望。

大哥說：送童關的，我出門時來了一個，這會應該是另一個人了。按這個速度，今天他們家起碼要來六、七個人。

大除夕的送什麼童關？托尼疑惑。（一九）