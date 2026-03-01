為了健康，我每天早餐都煮燕麥粥，它對心血管有好處。等到粥快熟的時候，加一顆蛋，加蓋悶熟，兩分鐘後熄火，起鍋之前倒入牛奶 ，這樣蛋白質才夠，對中年人、老年人同樣重要。

每天煮粥的時候，我家的貓都坐在廚房旁邊看。等煮好了之後，我不等牠開口，就舀幾湯匙給牠吃，還在裡面加了一種貓咪專用的營養素。

這營養素來自我一個愛貓的客人，有一次他來我家的時候，把貓拱在自己的肩膀上，還問我有沒有給牠吃營養品。我從沒聽過貓有什麼營養品，他聞言馬上說要送我一瓶，過沒幾天，Amazon就送來一瓶營養粉末，從此，每天早上我都舀一些加在貓要吃的燕麥粥裡。

一個月之後，我發現牠身上的毛變得柔軟些，也光亮些，就像我的客人所說的一樣。有一句話叫「好狗命」，如今，我家的貓確確實實是好貓命了。

除了早餐以外，牠都是吃自己的乾糧，一包二十磅的乾糧可以吃三個月。每天我無限量供應，只要牠的碗裡沒有飼料，不用等牠開口，馬上補充。

說來很有趣，光吃乾糧，牠就吃得壯壯的，肚子上有一塊肥肉。每一次走路的時候，肚子上的肉左右晃動，當牠躺下來，這一團肥肉更加明顯，怪不得朋友來我家，都會說我把牠養胖了。我個人覺得，牠現在的身材很好看，一點也不會痴肥；看起來雖然肉肉的，但是後腿摸起來肌肉很結實。

平心而論，牠的運動量還是夠的，因為每天我都給牠放風兩次，一共兩個半小時。加上牠在屋內有時會盡情地奔跑，從房間這一頭，經過客廳衝到另一頭的房間，好像跑馬一樣，一點也不會喘。所以，牠平常的行動一直非常靈活。

我家的這一隻橘色虎斑貓，是我去加州洛杉磯 （Los Angeles）的動物收容所領養的，當時牠只有六個月大，如今已經五歲了。牠在我家生活得自由自在，在我心目中，牠是不折不扣家庭成員的一分子。

當我看電腦的時候，牠有時候坐在旁邊的椅子或者地板上；但是當我看電視的時候，牠常常跑來和我一起坐在沙發上，而且身體一斜就靠在我的身上，非常黏人。就是這些撒嬌動作，把我的心都融化了；講白一點，我老早舉雙手投降了，不寵牠，行嗎？

我養了這麼一隻貓，牠帶給我生活上的調劑，跟我作伴，點點滴滴，數說不盡。牠是一隻人見人愛的貓，我非常珍惜，也非常慶幸牠帶給我所有的快樂，以及美好的回憶。