潘尼朵尼（Panettone）這款聖誕節 限定的水果麵包，在烘焙界被公認是最難製作的麵包，對溫度、濕度和酵母活性極為敏感，經常被稱為「麵包界的愛馬仕 」或「烘焙界的聖母峰」。因為製作難度高，職人版的潘尼朵尼需用培養數年的天然酵母，麵包製作時間至少三天，材料用的等級也高，需用大量蛋黃、奶油、香草莢，以及事先浸泡過酒的果乾。烤好的麵包還需倒扣懸掛使其冷卻，相當耗時費工，難怪職人手作版一顆要價高達六十至一百美元。

雖然潘尼朵尼口感蓬鬆、香氣十足，但其昂貴的材料也貢獻了驚人的熱量，每一百公克麵包的熱量約三百六十至三百八十卡，相當於一又三分之一碗的白飯，算是高糖高油的甜點麵包。

記得多年前曾在台灣學做過潘尼朵尼，當時就發現製作工序繁複，印象中剛出爐時鬆軟美味極了，但三天後變乾就不覺得那麼好吃了，加上它的高熱量，讓我後來也不太敢輕易嘗試製作。

數月前從新聞中獲悉，台灣代表團參加世界盃聖誕麵包大賽拿到總冠軍，讓我又想再嘗嘗這款麵包，並開始尋找本地專賣店的手工潘尼朵尼。可能兩個成年兒女都聽到老媽的心聲，竟不約而同都買了這款麵包當作我的聖誕禮物。兒子買的是舊金山 名店，一個要價一百零九美元；女兒買的是我們常去的麵包店的產品，一個約六十美元，兩人結帳時都對這款麵包的高價位感到驚訝。

聖誕夜吃完晚餐後，家人們迫不及待地要品嘗這一顆重達一公斤、形狀像桶子的潘尼朵尼，想知道為何會被稱為麵包界的愛馬仕？又有何魅力會成為聖誕節餐桌上的甜點？經過品嘗，家人對這兩家的潘尼朵尼都讚不絕口。我個人認為，名店的潘尼朵尼口感較輕盈濕潤，含有高比例的蛋黃與奶油，吃起來入口即化，帶有強烈的濃郁奶香與奢華感，是追求「雲朵般口感」的首選。

而另一家的潘尼朵尼則更強調發酵的深度與層次，口感柔軟中保有迷人的彈性，麵包酸種發酵香氣比較明顯，但奶油味沒那麼重。兩家的潘尼朵尼頂部都有一層酥脆的杏仁糖霜，形成漂亮的裝飾及口感的脆軟對比。

雖然這兩顆麵包熱量不低，但品嘗著孩子們特地準備的心意，這份甜蜜與溫暖，早已超越了對卡路里的計較，成為二○二五年聖誕節最美的記憶。